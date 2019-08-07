菲律賓禁售致命疫苗　登革熱病例暴增98％…已釀622死

▲菲律賓爆發全國性登革熱。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓宣布爆發全國性登革熱疫情，官方統計的病例數比去年同期激增98％，已經奪走622條人命，其中10歲以下兒童占最多數。根據了解，馬尼拉當局2月禁售造成數十名幼童死亡的登瓦西亞疫苗（Dengvaxia Vaccine），卻間接導致傳染病疫情疾速惡化。

▲染上登革熱的幼童。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，菲律賓從1月到7月20日止，已經登錄146062件登革熱病例，死亡數高達622件。衛生部秘書杜克（Francisco Duque）表示，已經全面展開防疫行動，搜索並摧毀蚊蟲繁殖孳生的地方，同時宣導防治方針，要求民眾噴防蚊液，穿著能夠覆蓋皮膚的衣服。

菲律賓數十名兒童於2017、2018年接種登瓦西亞疫苗後死亡，食品藥物管理局（FDA）緊急撤回疫苗並調查，發現其中一些成分會讓幼童處於高死亡風險，但是法國製藥廠賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）卻沒有完全揭露藥物資訊，「完全忽略政府法規與規範」，因此今年2月全面禁止販售與散布。

▲菲律賓幼童感染登革熱。（圖／達志影像／美聯社）

杜克表示，WHO也「不建議」將登瓦西亞用於抑制當前的病情，因為這種疫苗不適用幼童而且「不太划算」，一劑就要價1000披索（約為新台幣608元），「但是，當局正在思考，未來如何讓菲律賓唯一一種登革熱疫苗回到市場中。」

根據了解，登瓦西亞在全球20個國家內被核准，但是WHO建議，它只適用於病情高風險地區，已經接觸過病毒且年滿9歲以上的民眾。