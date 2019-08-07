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利奇馬菲律賓海緩慢向西北移動…預計帶來大雨　農作物可能遭殃

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▲▼菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局預測颱風路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

▲菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局預測利奇馬路徑。（圖／翻攝自PAGASA

記者丁維瑀／綜合報導

CNN報導，根據菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）資訊，熱帶風暴Hanna（利奇馬）7日增強為颱風，巴拉望省（Palawan）北部包括卡拉棉群島、庫約島、西民都洛省、東民都洛省、朗布隆省、三描禮士省與安蒂克省等區域預計今日都有大雨。

根據PAGASA資訊，利奇馬在菲律賓海緩慢移動，主要影響地區為呂宋島（Luzon）、維薩亞斯群島（Visayas）以及民答那峨島（Mindanao）。明（8）日，巴拉望省北部、馬尼拉大都會區、呂宋島西北的伊羅戈斯、東民都洛省等區域都可能受到中度或強烈季風降雨的影響。

今日上午10時，利奇馬颱風眼位於菲律賓巴丹群島省巴士古（Basco）以東630公里（北緯20.6度，東經128度），緩慢向西北移動，近中心最大風速每小時130公里，陣風可達每小時160公里。Palawan呼籲，居住在上述相關地區的民眾，應採取預防措施，避免受到洪水、土石流影響，同時與當地災害風險與管理辦公室合作，密切注意未來的狀況。

利奇馬是菲律賓今年第一個從熱帶氣旋升級的颱風，不過在菲律賓登陸的機率不高，預計9日就會遠離菲國責任區（Philippine Area of Responsibility）。根據PAGASA預測路徑，利奇馬明早會來到巴士古東北415公里處，9日上午則來到巴士古以北480公里，10日上午巴士古以北730公里，11日上午為巴士古以北1020公里。

PAGASA警告，部分地區的農作物可能會面臨破壞，居民應該清理排水系統，事先保護農作物，並隨時注意氣象資訊。PAGASA 氣象專家（Chris Perez）佩雷斯表示，Hanna（利奇馬）登陸的可能性仍是未知數，機率很低，不過，Hanna外圍雲系或許會替巴丹群島省、巴布煙群島帶來輕度到重度的降風與陣風。

►►影／中颱利奇馬挾豪雨炸2地區！一張圖看懂各國預報路徑

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關鍵字：利奇馬,Hanna,颱風,菲律賓,東南亞要聞

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