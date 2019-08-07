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16歲少女被跳蚤咬傷暴斃？家人急丟7貓　博士：可能是紅斑性狼瘡

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

泰國碧差汶府（Phetchabun）16歲少女蘇妮薩日前突然發燒，身體還出現腫包，最後在當地時間5日凌晨病逝，她的家人質疑，一切都是因為貓咪身上有跳蚤惹的禍。不過，隨後有一名衛生博士Chaiwat Thongmai跳出來表示，少女並非死於跳蚤咬傷，而是紅斑性狼瘡。

▲▼流浪貓。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲蘇妮薩的家人認為是貓咪身上的跳蚤奪走她的性命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文內容的貓咪無關，下同）

綜合泰媒報導，蘇妮薩的家人不捨附近老是有人丟棄幼貓，出於好心餵養，沒想到貓咪越來越多，前前後後一共聚集7隻；本月初少女出現發燒、全身起腫包等病症，看醫生吃藥或是擦藥都沒有效果，這段期間她還有前往學校上課，沒想到病況突然急轉直下，最後仍不敵病魔侵襲，在5日凌晨過世。

當時，醫院方面尚未確定蘇妮薩的死因，但她的家人認為，一切都是因為被跳蚤咬傷引發血液感染，事後也決定將家中的貓咪丟棄。消息傳開後掀起泰國網友正反意見熱議，有人覺得蘇妮薩年紀輕輕就病逝很可憐；也有人認為醫生都還沒確定死因，不應該這樣草率棄養貓咪們。

▲▼ 跳蚤,flea,抓癢,癢。（圖／免費圖庫pixabay）

▲跳蚤是貓狗常見的皮膚外寄生蟲，主要是靠吸食牠們的血液為生。

而碧差汶府衛生博士Chaiwat Thongmai向《Workpoint News》表示，遭貓狗身上的跳蚤咬傷，理論上並不會嚴重到出現血液感染，甚至因此死亡，根據家屬描述來判斷，蘇妮薩很有可能是死於紅斑性狼瘡。但真正的死因究竟為何，院方仍在調查中。

至於紅斑性狼瘡是什麼樣的病症，根據奇美醫院網站公開的資料顯示，這個疾病好發於14歲至44歲之間的女性，年紀輕的病人症狀會比較嚴重，由於狼瘡的表現具有多樣性，任何器官系統都有可能受創，其中比較常見的部位是全身性體質表現（疲倦、發燒）、肌肉骨骼系統（關節炎、肌炎）、皮膚（圓盤性紅斑、臉部蝴蝶斑）以及血液系統（貧血、白血球低下）。

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