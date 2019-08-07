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美駐俄大使辭職！「溫和保守」坐鎮莫斯科2年…兩國關係降冰點

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▲▼美國駐俄大使杭特曼（Jon Huntsman）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐俄大使杭特曼（Jon Huntsman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國駐俄羅斯大使杭特曼（Jon Huntsman）於6日早上向總統川普遞交辭職信，並將於10月3日生效，此消息已經獲得官方確認。他過去也曾經擔任中國、新加坡外交官員，2017年進駐俄羅斯，作風溫和、保守，坐鎮莫斯科2年多以來，兩國關係因通俄門等事件降到冰點。

綜合外媒報導，杭特曼已經向川普請辭獲准。他去年11月時自爆罹患第一期黑色素瘤（Melanoma），近幾個月以來也密集與其他外交官員聚餐，早已準備好離開莫斯科。

▲▼美國駐俄大使杭特曼（Jon Huntsman）（圖／達志影像／美聯社）

▲杭特曼曾任猶他州州長。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，杭特曼2005年到2009年曾任猶他州（Utah）州長，也計畫回國以後搬回此地，被輿論猜測可能想要再次競選。一名親友對此回應，「我們拭目以待，這（擔任駐俄大使）真的是太漫長的2年了。」

CNN報導，川普和普丁曾討論是否該替換駐俄大使，兩國官方後來都稱，沒有提出任何適合人選。杭特曼的接班人將會面臨嚴峻考驗，要在美俄關係越來越緊張的情況下鞏固外交關係。

杭特曼被視為溫和保守派的共和黨員，擔任大使以來經歷數次間諜問題、通俄門等案。美國國會2月提出一個跨黨派大規模法案，旨在打擊俄羅斯瀆職問題，但是政府對俄態度溫和，川普也不願意制裁莫斯科，引起兩黨議員質疑。

▲▼美國國家安全會議（National Security Council）對俄事務高級官員希爾（Fiona Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家安全會議前任對俄事務高級官員希爾（Fiona Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，美國國家安全會議（National Security Council）對俄事務高級官員希爾（Fiona Hill）也於近日離職，意味著華盛頓當局同時失去2名對俄大將。

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