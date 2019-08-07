牽手、露腳丫＝沒禮貌？　日本女孩「絕對不會做」的11件事

▲日本女生。（圖／示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳美依／綜合報導

許多人都認為，在東北亞各國當中，日本女生是最可愛、舉止優雅的一群。旅遊網站「LIVE JAPAN」列出11項「日本女生不會做的事情」，根據多年來的生活與觀察經驗，展現出日本女生與其他亞洲女生相比之下，相當獨特的價值觀和行為。

▲女性素顏在日本是大忌。（圖／示意圖／取自免費圖庫unsplash）

一、絕對不會素顏出門

日本女生只要需要踏出家門，不論是去巷口買便當還是聚餐，從頭到腳的行頭都必定精心打扮，展現出最美好的狀態，算是日本社會的潛規則之一。舉例而言，OL帶妝上班的比例是百分之百。日本女性化妝年齡層也越來越年輕化，有些國中生已經開始化淡妝上學，不少家庭主婦即使在家也會化妝，以免突然有訪客上門或者郵差按門鈴。

二、不會只穿細肩帶就出門

日本女生幾乎不會只穿背心、短褲和拖鞋就上街，即使夏天有時體感溫度也會飆破40度，但是由於細肩帶會露出很大面積的手臂、肩膀，似乎顯得對身體很有自信，可能容易引來路人目光，甚至招致冷言冷語。

▲日本女生不會穿著睡衣出門。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

三、不會穿睡衣出門

日本人把衣服的穿著時機區分得非常明確，「睡衣」就是只有睡覺才會穿，不可以被別人看見，即使只是開門收件包裹，也要迅速換裝再見人。據說，有些女生甚至會把衣服分成外出服、居家服和睡衣，出門時穿外出服，回家以後換上居家服，睡前再穿睡衣就寢。

▲日本女生即使穿涼鞋也要搭配襪子。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

四、一定會穿襪子

日本女生外出時幾乎不可能露出腳丫，即使是夏天穿涼鞋，還是會搭配各式各樣造型的襪子，不會讓腳趾露出來見人。尤其上班族女性，穿著短裙和高跟鞋時，也一定要搭配絲襪。

LIVE JAPAN指出，日本人從小就被教育「不穿襪子」是一件非常不衛生的事情，尤其在外用餐、拜訪時，時常需要進入榻榻米房間，也因此常常需要脫鞋，如果赤腳走在公共場所，被認為不太禮貌。

五、不可能沒有除毛

日本女生對於身體上的毛髮非常在意，包括眉毛、鼻毛、腋毛，即使是手臂與腿上的細毛都要除之而後快。據說，她們幾乎百分之百都有整理毛髮的習慣，每年4、5月開始會到專業美容醫院報到，所以電車上也有許多脫毛中心的廣告。

六、不會留黑長髮

日本人從國小到高中的學生時期，不能在髮型上多做造型，所以上了大學以後，大部分女生都會選擇燙、染，從多年以來的束縛中解脫。LIVE JAPAN指出，在日本淺色系染髮一直以來都廣受歡迎，留長髮的女生上班時也一定會紮起來，2、3個月就到髮廊整理。

▲日本人認為在公開場合化妝很沒禮貌。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

七、不會在公共場所化妝

對於日本人來說，在公眾場所化妝是一件非常沒禮貌的事情，因為化妝品的味道或粉末會四處飄散，影響到他人，汙染環境，更重要的是，「出門以前就應該把自己打理好」的觀念根深蒂固。

LIVE JAPAN指出，曾經有一位主播在播報新聞時，假睫毛突然掉下來，引起熱烈討論，大眾大多認為這個行為非常不得體，「那副模樣」不該被看見。

八、不會讓男友／老公幫忙提包包

日本女生認為，在台灣常常可以看見男生幫女伴提包包，是一件很驚奇的事情。日本人通常比較含蓄，男性之間也不太盛行展現體貼的風氣。有一些女生甚至覺得，男生提著女性化的包包一點也不帥氣，反而有損陽剛氣質。

▲日本閨蜜也不會勾肩搭背。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

九、即使是好閨蜜也不會手牽手

日本女生即使感情非常要好，也不會手牽手、手勾手，避免不必要的誤會，被以為是「一對」。雖然年紀小的時候也會拉著手一起玩耍，但是年紀越來越大以後，就漸漸改掉這個習慣。許多情侶也會不好意思「放閃」，覺得太失禮，約會時走在街上，不會牽手，只會並肩走路。

LIVE JAPAN也指出，其實從日本人搭乘電車的情況就可以看出來，如果沒有客滿，就會與旁人保持一定距離，是一種尊重他人身體界線的體貼表現。

▲日本女生幾乎不會獨自在公共場所自拍。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

十、不會一個人在公共場所自拍

日本人很在意別人的眼光，一個人自拍時，獨自對著鏡頭燦笑或是擺出POSE，容易引起別人側目，被認為像個「大媽」，是一件不可思議的事情。據了解，許多喜歡在Instagram上分享穿搭的素人或是網紅，也往往不輕易露臉，習慣把臉遮住。

十一、不會把內衣褲晾在外面

日本女生認為，內衣褲是非常私密的貼身衣物，本來就不應該讓人看見，所以習慣掛在室內晾乾。許多女性上班族一個人租屋在外，擔心如果把內衣褲晾在外面，就是間接宣告「獨居女子」的身分，會吸引一些不懷好意的人或者小偷。因此，有一些女生也會購買男生的衣服一起曬，假裝多人同住。