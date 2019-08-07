台南第17例本土登革熱病例2採確診　颱風影響多降雨請加清除積水容器

▲台南市政府登革熱防治中心呼籲，為了保障家人及社區健康，請市民立即「腳到、眼到、手到」清理家園，全民動起來，一起防治登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於8月6日新增1例2採確診本土登革熱病例，截至目前台南市本土登革熱病例數累計17例，請市民朋友加清除積水容器。

17病例為50多歲男性，居住地於安南區公塭里，在7月18日四肢出現紅疹症狀，7月19、20日曾至診所就醫未改善，7月21日再至醫院就醫後住院治療併通報，NS1-，IgM+，IgG-，PCR-，判定二採。於8月6日二採IgM、IgG抗體4倍上升，確診為登革熱病例。個案平日活動以住家安南區公塭里及工作地安定區中沙里為主，感染源仍需調查。7月21日已針對個案居住地及工作地執行化學防治及加強孳生源清除。

今年第9號颱風「利奇馬」持續逼近，10號颱風「柯羅莎」也在6日下午2時生成，目前海面上共有3個颱風，可能夾帶豪大雨，請民眾檢查頂樓及陽台的排水孔有無阻塞，應儘速疏通。久未巡查之房屋頂樓、陽台及地下室，請屋主需進行檢視，以免成為蚊子屋危害社區民眾的健康。

全民一定要在颱風前、後，巡檢家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。民眾應每週檢查天溝、屋後溝，若有植物生長代表可能堵塞造成積水，易產生隱性孳生源。台南市政府登革熱防治中心呼籲，為了保障家人及社區健康，請優秀市民立即「腳到、眼到、手到」清理家園，全民動起來，一起防治登革熱。孳清丶孳清再孳清，孳生源清除才能有效讓疫情消止。