傳黨秘書長陳孟秀將出征北市立委　時力：經主席會談後將暫緩

▲時代力量秘書長陳孟秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳時代力量秘書長陳孟秀將代表參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，對決國民黨現任立委蔣萬安，時代力量發言人李兆立7日下午表示，一直以來多方都有聲音勸進陳孟秀參選，但詳細的討論及規劃，經昨日兩黨主席會談後將暫緩，之後將再進一步向大家報告。

時代力量黨主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰6日下午進行會面，經過逾兩小時會談，邱顯智晚間召開記者會表示，會中已與卓榮泰就區域立委選區取得初步共識，未來在時代力量已提名、而民進黨未提名之選區，或者民進黨已提名、而時代力量未提名之選區「暫不提名」。

據報導指出，針對明年立委選舉，時代力量將祭出「女律師連線」，不僅在台北市第七選區（信義、南松山）提名前司改會執行長陳雨凡參選，更將在台北市第三選區（中山、北松山）推出黨秘書長、小燈泡母親委任律師陳孟秀出征，挑戰現任國民黨立委蔣萬安。民進黨部分，則傳出仍在勸進黨發言人李晏榕出線。

消息一出，包括邱顯智與提名小組成員丁穩勝等黨公職，也紛紛在臉書轉貼新聞，表態要使出全力相挺。

不過時代力量發言人李兆立7日下午則回應，有關陳孟秀參選一事，一直以來多方都有聲音勸進參選，但詳細的討論及規劃，經昨日邱顯智與卓榮泰會談過後將暫緩，之後再進一步向大家報告。