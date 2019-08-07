王金平證實見柯文哲　未來加入民眾黨合作埋伏筆

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平7日受訪時證實，在台北市長柯文哲舉辦「台灣民眾黨」創黨大會前夕，已與柯文哲見過面，強調藍綠對立惡鬥太厲害，中道力量消失對國家發展不利，「希望台灣能真團結，大家一起努力來拚台灣的太平」。至於是否入民眾黨，王金平則說，目前沒有這方面打算，未來誰也不知道。

王金平7日出席「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」，會前受訪時，被問到週一與柯文哲見面一事，王金平先反問「誰跟你講的，你告訴我才跟你講」，之後停頓了幾秒才證實兩人確實「有見過」，至於「王柯會」談了什麼？王金平僅說，兩人相談甚歡，談談整個台灣狀況，至於選舉相關議題「也難免」會談到。

外界也關注，在「王柯會」之後，「郭、柯、王」三方結盟的態勢是否已經成型？王金平則說，「這我不清楚，要看看外面觀察的感覺。」

柯文哲6日舉辦台灣民眾黨創黨大會，王金平、郭台銘致贈的花籃分別放在入口兩側，祝賀詞也都巧妙「藏頭」，引發外界聯想是否象徵還有合作空間。

王金平回應，這就是對他祝賀的意思，希望台灣能真團結、金團結，希望大家努力拚台灣的太平，否則現在台灣藍綠對立惡鬥太厲害，大家都往左右去推動，中間的中道力量消失，對國家發展是不正常且不利的，所以希望大家推動台灣真正的太平盛事。

不過，王金平的理念與柯文哲組黨的理念相近，媒體追問王金平是否有意願加入台灣民眾黨？王金平表示「目前沒有這方面打算」，至於未來會不會加入「誰也不知道」、「難以回答這個問題」。

▲王金平出席「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）