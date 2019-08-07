市長任內168人收賄？　柯文哲轟假訊息：僅16人涉貪

▲柯文哲LINE發文駁斥假訊息。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

針對有媒體報導「柯P任內49件不法案 收賄達168人」，台北市長柯文哲7日澄清，在他任內因涉貪被起訴者僅「12案16人」 ，是過去3屆市長以來的最低紀錄，「這就是『風行草偃』的重要性！」

針對有媒體據台北市政風處網站資料報導「從104年至今，市府內部總共有50件移送司法機關的不法案件，其中前台北市長郝龍斌執政末期只有1件，其餘49件都在柯文哲任內，涉貪人數達168人」，台北市政府7日發聲明稿澄清，該報導與事實不符。

北市府指出，經過調查後，犯罪行為發生於104年至108年間，「北市府公務人員涉貪瀆不法經司法機關起訴者，計12件16人，並非168人」，另外，台北市政風處網站公布104年1月1日至108年7月31日間，「移送司法機關偵辦中之案件計50件，此一數據之涉案類型不限於貪瀆案件」，尚包含廠商圍標、民眾偽造文書或行賄等，細分上述數據中涉貪案件為26件，而犯罪行為發生在104年後且為公務員疑涉貪之件數為14件。

柯文哲也在LINE官方帳號發文澄清，有媒體指稱「轟小英身邊都貪污？柯P任內49件不法案 收賄達168人」為錯誤報導，「我們要鄭重澄清！在我任內因涉貪被起訴者僅『12案16人』 ，是過去三屆市長以來的最低紀錄 ，這就是『風行草偃』的重要性！」