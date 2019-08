利奇馬預計逼近沖繩「非常強大」　日本氣象廳：警戒高浪大雨

▲日本氣象廳預測颱風路徑。(圖/翻攝自日本氣象廳)

記者丁維瑀/綜合報導

今年第8號颱風「范斯高」6日凌晨登陸日本宮崎市後,影響九州島,NHK指出,必須注意強風與大浪的狀況。另一方面,第10號颱風「柯羅莎」在日本南部海域生成,第9號颱風「利奇馬」也趨向沖繩南方海面。日本氣象廳呼籲,沖繩地區的居民要留意強風、高浪以及大雨。

Wet and windy mess north of Miyazaki right now #typhoon #Francisco #Japan #宮崎 #台風第8 pic.twitter.com/MMRfac4KEX