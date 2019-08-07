利奇馬預計逼近沖繩「非常強大」　日本氣象廳：警戒高浪大雨

▲日本氣象廳預測颱風路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者丁維瑀／綜合報導

今年第8號颱風「范斯高」6日凌晨登陸日本宮崎市後，影響九州島，NHK指出，必須注意強風與大浪的狀況。另一方面，第10號颱風「柯羅莎」在日本南部海域生成，第9號颱風「利奇馬」也趨向沖繩南方海面。日本氣象廳呼籲，沖繩地區的居民要留意強風、高浪以及大雨。

根據NHK資訊，范斯高颱風已來到九州以北的海域，不過，該地區仍必須注意土石流等相關災害。接下來，日本預計會受到利奇馬影響，8到9日可能侵襲沖繩南方海面。由於柯羅莎颱風的生成，等同日本周邊就有3個颱風包圍。

現階段沖繩的降雨情況仍很明顯，加上利奇馬颱風影響，預計會有更多雨量。根據日本氣象廳最新數據，利奇馬位於沖繩南部（北緯20.2度，東經128度），以北北西前進，8日上午9時預計變得「非常強大」，來到石垣島東南280公里處，屆時近中心最大風速可能為每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

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