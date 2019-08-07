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快訊／利奇馬開眼轉中颱！鄭明典：這是一條有點尷尬路徑　賈新興曝影響2關鍵

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲利奇馬的颱風眼已隱約可見。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

利奇馬颱風來勢洶洶，「開眼」轉中颱！中央氣象局表示，利奇馬已於今天上午8時增強為中度颱風。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興今天（7日）分析，利奇馬對台灣影響程度的兩個關鍵。中央氣象局副局長鄭明典則說，對利奇馬路徑其實已經十拿九穩，「問題是，這是一條有點尷尬的路徑。」

賈新興在臉書表示，利奇馬過去移動速度緩慢，每小時6公里，預測的速度也放慢。他貼出6日晚間各國官方路徑預測圖說，今晨看到6日晚間8時電腦模式模擬的預報，未來48到72小時的路徑分歧度增大，歐洲和美國的預測又再次往北修正，看來今早的官方預測又會有變化，觀察路徑和移速的改變這是對台灣影響程度的關鍵。

請繼續往下閱讀...

天氣風險公司總經理彭啟明分享賈新興的貼文說，今上午對預報員又是絞盡腦汁的一天，還有修正的空間，他想周四可能也是一樣，在這樣的環境場內，速度慢、可變因素多，要定期更新修正的資訊。

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲▼賈新興貼出6日晚間各國官方路徑預測、6日晚間8時電腦模式模擬的預報。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

彭啟明在臉書指出，「利奇馬、柯羅莎哥倆好」，這也讓預測的路徑還是有些微變數，但整體趨勢應該不變，都在預測的誤差範圍內，但差個50公里對台灣可能就差很大；利奇馬將轉中颱，結構越來越完整。

鄭明典在臉書提到，對9號颱利奇馬來說，在10號颱柯羅莎發展穩定後，預測路徑已相當穩定，當然還會有微調，但已很有把握，接近台灣時的位置，應該在氣象局潛勢預測圖的不確定範圍之內。

鄭明典指出，問題是這是一條有點尷尬的路徑，這條路徑偏往台灣這一側，可能的風雨會很明顯，但偏往北側外海通過，可能的風雨就會輕微許多，這是最容易造成「印象差異」的風雨預報範圍。

氣象局觀測，利奇馬今晨8時轉中颱，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今起受利奇馬外圍環流影響，大台北和宜蘭會有明顯短暫陣雨，花蓮、台東也會下雨，越晚雨勢越明顯，有局部較大雨勢發生機率；預估今上午11時半或下午2時半可能發海警，深夜或周四清晨可能發陸警，周四下半天到周五一整天影響最大，西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢。至於利奇馬是否會登陸或成為西北颱？他說，都有可能但機率不是很高，還要觀察。

▼利奇馬持續增強中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼氣象局最新利奇馬潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

【更新利奇馬增強為中颱】

上線時間：0855

更新時間：0930

ET快訊
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快訊／利奇馬海警下午發布！最明顯風雨周五襲　挾豪雨炸2地區
快訊／利奇馬開眼轉中颱！　賈新興曝影響2關鍵

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,鄭明典,賈新興

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