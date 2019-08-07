利奇馬變胖增強最快11：30海警　賴忠瑋：若再南偏中南部也可能籠罩暴風圈

▲利奇馬的暴風圈已擴大到200公里，氣象局預估將擴大到250公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

利奇馬持續增強、增胖中！中央氣象局預報員劉沛滕表示，最快今天（7日）上午11時半發布海上颱風警報，深夜至周四清晨可能發陸上警報。天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，無論利奇馬是否為西北颱，台灣的北部、東北部和東部受到暴風圈影響的機率都相當高，如果颱風路徑再往南偏一點，中南部也有可能籠罩於暴風圈中。

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氣象局觀測，利奇馬今晨2時中心氣壓975百帕，中心位置在鵝鑾鼻東南東方820公里海面上，以每小時13公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑50公里。

利奇馬的暴風圈、七級風暴風半徑已從6日晚間8時的180公里，今晨2時增胖到200公里，氣象局預估未來將增胖到250公里。

▼氣象局預估利奇馬將從東北部近海到北部海面後北轉。（圖／氣象局）

賴忠瑋在臉書說，今對利奇馬颱風的發展相當關鍵，過去24小時已經明顯增強，結構也整理越來越完整，凌晨中心最大風速達每秒鐘30公尺，預計上半天就有機會超過每秒鐘33公尺，達中度颱風等級；在周四、周五最接近台灣的時間之前，強度還會持續增加，並將可能以中度颱風的強度影響台灣，不能掉以輕心。

賴忠瑋提到，在路徑方面，過去24小時利奇馬颱風的導引氣流並不明顯，移動速度緩慢，由於在海上停留時間較久，有時間和空間調整結構、增加強度；今隨著北方的范斯高颱風北移，太平洋高壓的範圍也將西伸至利奇馬北方，帶來較明顯的導引氣流，加快其往西北方向移動的速度，並朝台灣東北部海面前進。

賴忠瑋表示，目前看起來利奇馬中心位置有可能從台灣北部近海通過，類似西北颱的路徑，但是也不排除中心有登陸台灣東北部陸地的可能。他解釋，西北颱是指颱風中心從基隆和彭佳嶼之間海面通過的颱風，因中心沒有登陸，結構沒有受到地形的明顯破壞，強度會比較明顯；又因為這種路徑會帶來明顯的西北風或偏北風，正對淡水河口，有海水倒灌的可能，風速也較強，因此大家會比較擔心。

▲▼北部、東半部越晚雨越大。（圖／氣象局）

但賴忠瑋強調，無論是否為西北颱，台灣的北部、東北部和東部受到暴風圈影響的機率都相當高，如果颱風路徑再往南偏一點，中南部也有可能籠罩於暴風圈中。

賴忠瑋說，預計今台灣就會受到外圍環流影響，迎風面北部、東北部和東部逐漸出現陣雨，沿海也開始會有長浪及較明顯的風浪；周四白天起暴風圈就會逐漸接近台灣東北部陸地，風雨明顯增強。

賴忠瑋指出，周五上半天則是對台灣影響最顯著的時候，颱風中心可能已經到台灣的西北部或北部海面，或甚至登陸台灣北部，將帶來明顯的西風或西北風，中部以北或整個西半部的降雨將明顯增加，尤其山區要特別注意較大雨勢，另外也要留意強風；周六颱風逐漸遠離，不過可能持續帶來西南風和水氣，西半部仍要留意有較大降雨。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估利奇馬今將增強為中度颱風，今起受外圍環流影響，大台北和宜蘭會有明顯短暫陣雨，花蓮、台東也會下雨，越晚雨勢越明顯，有局部較大雨勢發生機率；預估今上午11時半或下午2時半可能發海警，深夜或周四清晨可能發陸警，周四下半天到周五一整天影響最大，西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢。至於利奇馬是否會登陸或成為西北颱？他說，都有可能但機率不是很高，還要觀察。