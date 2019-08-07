利奇馬增強將轉中颱！NASA衛星影像曝：颱風中心有強勁暴風雨

▲NASA衛星影像上的利奇馬颱風。（圖／翻攝自NASA）

記者錢玉紘／綜合報導

輕颱利奇馬（Lekima）威力持續增強，美國太空總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同使用「中解析度成像分光輻射計」拍攝地的影像中顯示，利奇馬循環中心已經呈現一個「環狀的強勁暴風雨」。



NASA與美軍預報中心也都指出，利奇馬的威力持續在增強，朝西北方向往台灣前進，預計8日到9日影響台灣最大。美國海軍聯合颱風警報中心認為，利奇馬將會持續往西北方向移動，並掃過台灣，持續前進，在中國的東部海岸登錄並解體。

美國天氣頻道（The Weather Channel）也指出，利奇馬將在本周對日本琉球群島、台灣以及中國東部造成威脅，將於本週五最接近上述地區，可能會帶來豪大雨以及強勁的陣風。

日本氣象廳則指出，利奇馬颱風預計從明日開始影響沖繩地區，包括宮古島、石垣島等地都會首當其衝。

台灣中央氣象局預報員劉沛滕表示，最快今天（7日）上午11時半發布海上颱風警報，深夜至周四清晨可能發陸上警報。利奇馬的暴風圈、七級風暴風半徑已從6日晚間8時的180公里，今晨2時增胖到200公里，氣象局預估未來將增胖到250公里。

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，無論利奇馬是否為西北颱，台灣的北部、東北部和東部受到暴風圈影響的機率都相當高，如果颱風路徑再往南偏一點，中南部也有可能籠罩於暴風圈中。