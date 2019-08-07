午後變天！利奇馬「風雨很有感」影響各地時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了

▲氣象局表示，利奇馬今將轉中颱。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

利奇馬颱風來勢洶洶，氣象專家吳德榮表示，利奇馬會是西北颱嗎？再觀察吧。天氣風險公司也整理台灣影響各地的風雨時程，並提醒這次的風、雨影響都會很有感，要特別強調「雨的威脅」。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，所謂西北颱是指颱風偏西或西北進行，中心穿過彭佳嶼與台灣本島之間，其偏西至西北風吹進淡水河，除了帶來強風，也使得颱風帶來的大量降雨無法順利宣洩入海，造成北台灣嚴重淹水，因1963年的強颱「葛樂禮」而得名。

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吳德榮說，最新氣象局潛勢預測圖顯示，利奇馬的確定性路徑雖接近西北颱，但70%颱風中心通過的範圍包括偏向路徑左側登陸台灣，也包括偏向路徑右側大幅減輕威脅的，皆非西北颱。

▼氣象局預估利奇馬將從東北部近海到北部海面後北轉。（圖／氣象局）

▼各國最新對利奇馬預報。（圖／NCDR／點圖可放大）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式系集模擬亦顯示，接近西北颱及直接登陸台灣的數量較原模擬減少，而偏向右側掠過東北部海面距離較遠的數量則在增加，最新資料的修正威脅程度已較原模擬減輕，但因距離還遠，應再繼續觀察。

吳德榮指出，模式模擬顯示，今利奇馬外圍東北風攜帶水氣，在迎風面的北部、東北部有明顯降雨，大氣不穩定，中南部午後有局部雷陣雨；周四各地天氣轉變，北台灣風雨逐漸增強，中南部山區雨勢逐漸增大；周五北台灣慎防強風豪雨，中南部山區亦有較大降雨，花東可能有焚風發生。

吳德榮分析，周六、周日利奇馬逐漸遠離，盛行西南風，迎風面中南部仍有明顯雨勢，背風面北部、東半部天氣好轉、高溫炎熱，花東有焚風機率；不過，利奇馬對各地的影響程度與颱風的結構、路徑變化密切相關，還有變化，應注意最新資料的調整。

▼利奇馬持續增強中。（圖／氣象局）

天氣風險公司在臉書表示，這次利奇馬颱風的「風、雨」影響都會很有感，由於挾帶強烈的西南風，這次要特別強調雨的威脅。

周三：上午各地仍為多雲到晴天氣，午後南部山區有雷陣雨；下午起隨颱風外圍環流接近，大台北、宜蘭開始有間歇性雨勢。

周四：暴風圈逐漸進入東部、北部陸地，風雨明顯增強，越晚風雨越大。

周五：颱風中心由東向西掠過北部近海，行進速度放慢，是颱風影響最劇烈期間，北部、中部與各地山區受颱風環流影響，需嚴防大量、持續性的降雨。

周六：颱風開始北上遠離，但持續引進強烈偏西風至西南風，北部、中部山區與南部山區仍有明顯降雨，至晚間颱風遠離後轉趨緩和。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估輕度颱風利奇馬今將增強為中度颱風，今起受外圍環流影響，大台北和宜蘭會有明顯短暫陣雨，花蓮、台東也會下雨，越晚雨勢越明顯，有局部較大雨勢發生機率；預估今中午前後可能發海上警報，深夜至周四清晨可能發陸上警報，周四下半天到周五一整天影響最大，西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢。至於利奇馬是否會登陸或成為「西北颱」？他說，都有可能但機率不是很高，還要觀察。

▼天氣風險製作周三至周六颱風影響期間每天的降雨區域模擬。（圖／翻攝天氣風險臉書）