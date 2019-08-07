快訊／利奇馬海警下午發布！最明顯風雨周五襲　中颱發威挾豪雨炸2地區

▲利奇馬颱風上午8時轉為中颱。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

利奇馬颱風持續逼近台灣，上午8時增強為中度颱風，行進速度也加快，每小時以15公里速度朝台灣東北方海面前進，但路徑有稍微再東偏。氣象局根據此路徑預估，海警可能延後至下午發布，陸警部分則以周四清晨至上午最有可能，周五則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區將有豪雨等級以上降雨。

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▲氣象局簡正謝明昌說明利奇馬颱風最新動態。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬目前位於鵝鑾鼻東南東方約770公里海面上，每小時15公里速度朝東北方海面前進，若維持此路徑及速度，氣象局預計下午發布利奇馬海警，陸警發布機率也高，時間則可能落在周四凌晨。其中，8日下半天至9日一整天，是颱風對台灣影響最明顯的時間點。

▲利奇馬「豪大雨彈」襲，風雨時程表出爐。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，以上午最新颱風路徑資料，利奇馬未來會持續朝東北方海面前進，到達北部海面可能會轉向朝北邊走，路徑相較之前預報有稍微再往東修，但對台灣天氣影響的時程不變。

▲利奇馬颱風上午8時的最新路徑，預估從台灣東北部海面通過，但由於接近陸地，氣象局也不排除登陸可能。（圖／中央氣象局）

今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主。周四（8日）隨著颱風逼近，北部、花東地區將有較大風雨，氣象局預估會有大雨或豪雨等級，中南部地區雖也會下雨，但偏向短暫陣雨跟雷雨，雨勢相較北部較為輕微。

周五（9日）則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區為迎風面，氣象局預估將有豪雨等級以上降雨。周六（10日），颱風往北離開，速度會變比較慢，但氣象局提醒，西半部、中南部地區依舊會有大雨或豪雨等級的降雨發生。