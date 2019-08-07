民眾黨是柯文哲市府黨　游淑慧：每年花2千萬人事費

▲柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲在6日生日當天舉行「台灣民眾黨」創黨大會，但台北市議員游淑慧列出名單直指民眾黨原來是「柯P市府黨」，根本是由市府成員、柯P團隊來充數。她認為，將市府官員和政黨捆綁一起，耗費公帑兩千萬元，「從此首都市政將黨政不分」。

游淑慧7日在臉書發文，指「以台灣為名，借市府為本」台灣民眾黨原來是柯P市府黨，她說，柯文哲創立的「台灣民眾黨」終於成立，但讓人發現發現台灣民眾黨的成員根本根本是由市府成員、柯P團隊來充數，這是黔驢技窮，還是「吸取市府資源來養黨」？

游淑慧點名，包括市府顧問蔡壁如、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市產業發展局長林崇傑、市長室主任研究員李縉穎、北捷公司董座李文宗、研考會主委余家哲、市府秘書長張哲揚、交通局長陳學台、市府副發言人柯昱安、市府副發言人黃瀞瑩、市政府祕書長張哲揚、市政府參議陳慶安、文基會張益贍，甚至市長的隨扈。

游淑慧說，這些柯P黨的創黨成員，「每年要耗費台北政府超過2千萬人事費」，而將市府官員和政黨捆綁一起後，「從此首都市政將黨政不分」。「這個黨能活多久？」她提到，以市府團隊、藍綠叛將為本所成立的政黨，若無法在2020的大選有所斬獲，3年後、柯P任期結束，這個政黨的命運會如何？

游淑慧指出，2014年，柯文哲說：從此公務員不必服務政治、2019年，柯文哲要公務員加入自己的政黨、2015年，柯文哲說台北市官員行政中立要有規範，明定「行政中立規範」禁止北市首長請假助選、2019年，「柯文哲卻要市府官員請假入黨」。政治不難，言行合一、莫忘初衷而已。

其他人也看了這些．．．

►柯文哲當選「台灣民眾黨」黨主席 任期四年到2023

►柯文哲錢從哪裡來 民眾黨5管道籌經費：靠政治獻金

►創黨「讓人民過好生活」 柯文哲轟藍綠惡鬥造成台灣空轉

更多熱門新聞

►柯文哲創民眾黨 柯媽也支持選2020

►郭台銘、郭守正缺席柯文哲創黨大會 花籃藏頭詩祝賀：找回初衷

►台灣民眾黨改簡稱「民眾黨」 柯文哲允許雙重黨籍、不收黨費