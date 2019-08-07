柯文哲這次玩大的！創黨後政治路晉級　柯P魅力夠撐政黨？

▲柯文哲今後多了一個「台灣民眾黨主席」的頭銜。（圖／記者林敬旻攝）

文／陳家祥

台北市長柯文哲講了好久的組黨，終於在8月6日生日當天化作現實。延續從政初衷，倣效蔣渭水成立「台灣民眾黨」，盼其遺志能在新時代發芽，但熱熱鬧鬧的創黨大會結束後，仍有許多問題等待柯文哲解決，沒錢、沒人，手中的資源有限，更大問題是全黨仰賴柯文哲一人。「柯起生、柯下亡」終將是必需面對的難題，先有「柯P認同卡」的前例，柯文哲可保自身無礙，但能否顧及旁人？若仍無法解決，民眾黨恐怕也將是台灣政壇如過江之鯽的「小黨」之一。

選在此刻組黨，民眾黨無非就是劍指2020國會立委席次，但從創黨大會出席人員來看，撇除親近幕僚不說，當中有不少都是市府官員，甚至還被發現連隨扈都在名單之中，除了引來「湊人頭」的質疑外，也確實可以看出柯文哲身邊缺乏人才的問題。

人氣，是柯文哲最不需要擔心的，創黨大會上可以看見粉絲踴躍索取入黨同意書，證明柯文哲自身的魅力仍有一定實力，但這些粉絲雖是重要後盾，但距離實際戰力仍有所不及。而民眾黨「允許雙重黨籍」，就是希望藉此廣納更多人才，拉攏主流大黨到邊緣第三勢力等各陣營合作，是最快速解決人才短缺的方法；但迎接人才的同時，也需提防吸引到的是三教九流，能否吸引到真正的戰將？都是柯文哲與民眾黨未來需要思考的問題。

而資金部分，柯文哲或許可以輕鬆藉由網路募款獲得，同時也可以在一次向對手示威宣示存在感。但籌組政黨畢竟非一次性選舉，人事、黨務運作、未來投入選戰也需要大筆經費等，都是需要長時間、持續性的支出，就算是號稱已找出便宜選舉方法的柯文哲，營運政黨所需的資金數字之龐大，絕非單靠網友「斗內」可以支撐。

但人才、資金再怎麼不濟，都能靠策略、時間來解決，人才可以因為柯文哲而聚集、資金可以用柯文哲的魅力尋求，民眾黨最大問題在於「一人政黨」。直白一點講，民眾黨就是「柯文哲黨」，全黨上下仰賴柯文哲一人獨撐。撇除整個黨恐「隨柯起伏」不說，若「柯意成黨意」、壓制異見走向專制極權，也絕非殷殷期盼第三勢力出現的選民所樂見。

如何避免陷入一人政黨的困境？柯營幕僚坦言，要講民眾黨是不是依人政黨或許言之過早，但創黨初期焦點難免還是在柯文哲身上，但今天民眾黨的價值是放諸四海皆準的，清廉勤政愛民是執政者的基本，所以不必擔心民眾黨變成一人政黨，「因為這些價值理念都是本來就應該做到的。」

「但回顧其他政黨的興衰，還是人的因素占絕大部分」，幕僚說，透過健全、透明的機制，讓民眾黨有所依歸、依法不依人，且黨對自身嚴格檢視，海納人才並包容各種歧見，一步一步從小地方著手，才有辦法讓民眾黨不再只是對柯文哲一人的歌功頌德。

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