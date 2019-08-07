區域立委推童仲彥、李婉鈺？柯文哲：我看這困難

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，外界關心未來進軍立院該如何操盤、目標要取得幾席？還稱區域立委分兩種，一種是有機會上的，另一種是看要給誰落選的？柯文哲解釋，至少要有這種實力，如果我們要提名一個人，沒有實力也沒有意義，純粹就是為了提滿10名而提名。

談到立院的目標席次，柯文哲說，「老實講，都還沒開始找人，昨天才說要開始找人」，要等內政部核定函下來，才能正式招黨員還有募款帳戶什麼，才可以開始辦，笑稱現在還有一個月時間研究網站怎麼設立。

至於為何會說一種是有機會上的，另一種是看要給誰落選的？柯文哲說，至少要有這種實力，不然如果提名一個人，沒有實力這也沒什麼意義，純粹就是為了提滿10名而提。

至於擔任民眾黨立委的條件？柯文哲說，這跟有人問將來市長後面的接任人選一樣，「我說要先選得上，一樣，總是要評估這是有能力選上，或是有能力影響選舉結果，在這條件之下再看說這人選不選。」

媒體追問，若是童仲彥、李婉鈺等人是否可以？柯文哲說，「我看這困難」，但還是透過科學方式，用數據證明有符合前面條件，「如果連前面條件都沒有，後面都不用討論。」

▲柯文哲出席市長與里長市政座談會士林場。（圖／記者葉南州攝）