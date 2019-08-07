柯P民眾黨開放雙黨籍！館長批「拿石頭砸腳」：會招來蟑螂老鼠屎

▲柯文哲阻擋，館長批變成「五顏六色」。（圖／記者林敬旻攝）

記者錢玉紘／綜合報導

台北市長柯文哲昨天成立台灣民眾黨，黨綱中則允許「雙重黨籍」，引發討論。「館長」陳之漢昨晚開直播評論表示，柯文哲這麼做只會引來多重身分的「蟑螂老鼠屎」，並表示可能會讓支持者大量流失。但館長也認為，現階段還˙無法明確說要支持不支持，因為他自己也「看不懂」。



館長在直播中直言，他不會加入台灣民眾黨，因為「基本上這個黨我不喜歡」，雙重黨籍的做法很瞎，每個黨的人都可以加，加入之後要以哪個黨為重？「黨綱」就像是一個明確的目標，像一個商品一樣，若是有雙重黨籍的人，到底要遵守誰的黨綱？若是犯了錯又要算在誰頭上？支持者就會感覺很混亂。

館長提到，當初大家想追隨柯文哲就是相信他的「白色力量」，但現今的做法等於是拿石頭砸自己的腳，「這樣只會招來一堆雙重身分的蟑螂老鼠屎啦，一堆政壇老面孔啦」。現階段他還無法說支持不支持，但現在白色變成「五顏六色」，就像一個獨特的商品沒了特色一樣，「我自己看了是雲裡霧裡，問號問號問號，我不懂啦」。他更大膽預測，這一步會讓柯P支持者走一半以上。

▲館長認為，允許雙重黨籍會「招來一堆蟑螂老鼠屎」。（圖／館長YouTube）

之後，由於PTT上有網友質疑，館長再次開直播強調，自己只是提出很多疑問，沒有肯定支持或不支持柯P，有網友問館長為何柯P要這樣做，館長也只能無奈說，「我真的不知道」。



「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，在黨章中，第二章黨員的部分，第七條明文規定，「基於黨員普及化原則，允許雙重黨籍，不收取黨費」。對此，國民黨和民進黨都分別表示，不接受黨員有雙重黨籍，若黨員要加入民眾黨，需聲明退黨，否則將依照情形開除或撤銷黨籍。