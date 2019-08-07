周刊爆「柯文哲乾妹夜宴富商」　現場熱喊：郭柯合璧天下無敵

▲鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」昨(6)日正式成立，今(7)日傳出早在7月21日就有柯文哲、郭台銘各自的商界人士在台北市大同區知名餐廳聚餐，當晚是由柯文哲乾妹、彰化縣前立委黃文玲出面邀約，柯文哲爸爸、媽媽都有出席，席間甚至還提及「郭柯配天下無敵」。

根據《周刊王》報導，一名台商爆料指出，7月21日，將近20位「友柯」、「友郭」的商界人士，在台北市大同區知名「新醉紅樓」聚餐。當晚由柯文哲乾妹妹、彰化縣前立委黃文玲出面邀約，與會還包括柯爸柯承發和柯媽何瑞英。

▲台北市大同區「新醉紅樓」。（圖／翻攝Google map）

席間大家氣氛熱烈，還提到「柯文哲若全力配合郭台銘，雙劍合璧一定天下無敵。」讓外界揣測鴻海創辦人郭台銘與柯文哲的「郭柯合」，似乎已成形。

對此柯媽一開始先說不記得，但後來又改口說「那天很多人都有來跟我換名片啦！有沒有郭台銘的人喔？我哪知道，名片（拿回家）到現在都還沒好好看。」黃文玲則說，因為柯爸、柯媽白天北上參加一場活動，不想讓老人家餓肚子回家，才邀請好友們聚餐。黃文玲強調：「大家絕對只是純聊天，完全沒有討論到政治、郭台銘等議題。」