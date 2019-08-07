預測柯文哲、郭台銘參選下場　陳水扁：蔡英文應很清楚

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選進入白熱化階段，藍綠大選底定，由高雄市長韓國瑜挑戰現任總統蔡英文，但鴻海創辦人郭台銘是否脫黨參選、與台北市長柯文哲是否結盟，成為國民黨分裂隱憂，且柯文哲至今雖未鬆口表態參選總統，但成立「台灣民眾黨」為政局增添變數。對此，前總統陳水扁2天在臉書先貼文再傳影片，表達對2020選舉的看法，他認為若「三腳督」，一定會有棄保問題。

陳水扁在臉書表示，1994年台北市升格為直轄市首度市長民選，一直到2018年台北市長選舉，都曾發生過「棄誰保誰」的政治操作，深信2020年總統大選三腳督，一定會有棄保問題，不管第三勢力的候選人是柯文哲或郭台銘，「如果是柯文哲，那是綠營的棄保；如果是郭台銘，則是藍營的棄保」。

陳水扁指出，縱使郭台銘最後以無黨籍參選，「棄郭保韓」將是必然結果，有心人或政論名嘴，有意無意之間透露，一旦郭台銘參選，藍營大分裂將對韓國瑜不利，數學理論如此，問題「選舉是化學」，千變萬化，「二個系出同門，與中國關係剪不斷理還亂，最後沒有『合流』也會『棄保』，而被棄的當然是非主流的郭台銘。蔡英文陣營應該很清楚2020仍是一場硬戰！」

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

陳水扁提到，1994年台北市長選舉，新黨趙少康陣營操作「棄黃保趙」沒有成功，但新黨議員當選11席；1998年，新黨再度推出市長候選人王建煊，最後成功操作「棄王保馬」，新黨議員仍有9席，得票數27萬多，王建煊只獲得不到3%的4萬4千多票；2000年總統大選，不只宋楚瑜操作「棄連保宋」，新黨黨魁李慶華也操作「棄李（敖）保宋」，新黨總統候選人李敖只獲得不到1萬7的選票，得票率0.13%，宋楚瑜還是輸了31萬票。

陳水扁提及，2006年台北市長選舉，國民黨與新黨合推新黨的郝龍斌參選，面對二位在省市政府亮麗治理的總統級候選人強勁競爭，謝長廷確保民進黨41%基本盤，宋楚瑜原本要透過「馬宋會」操作「棄郝保宋」，反被「棄宋保郝」所吞噬，僅得到5萬3千多票，得票率4.1%，完全不像一個選過總統差點當選的政黨領袖，「選舉經驗告訴我們，王聖人與宋省長都可被棄保了，2020放棄郭台銘又算什麼！？」