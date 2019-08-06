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陳佩琪送上生日文　恭喜柯文哲「為台灣人做更好的事」

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▲▼柯文哲與陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

▲柯文哲與陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，並選在8月6日生日這天舉辦創黨大會，別具意義。而他的妻子陳佩琪稍早在臉書發文祝賀，更甜蜜告白「不論你遇到什麼， 我都會跳出來。」

陳佩琪祝福柯文哲，人生即將從「耳順之年」逐步踏上「從心所欲」的境界，「恭喜你在這重要日子為台灣人民做了一件『能讓人民生活更好』的事情。」

陳佩琪表示，過去總是對你「黑飽」、「黑滿」的這些人，「今天不小心留下一束花被我接到了，把她送給你…」

陳佩琪更告白，柯文哲無論遇到什麼「太太都會跳出來」，是的，從今而後，「不論你遇到什麼，我都會跳出來。」

去年柯文哲挑戰台北市長連任，險勝國民黨對手丁守中，在確定柯文哲當選後，陳佩琪現身謝票晚會，緊握柯文哲的手向支持者感謝，還有最近在大稻程舉辦的煙火秀，兩人在台上一起欣賞煙火非常甜蜜，柯文哲也不時對媒體說「娶妻當娶陳佩琪」，夫妻時時放閃令人羨慕。

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關鍵字：柯文哲,陳佩琪,台灣民眾黨

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