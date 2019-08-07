小三嬌喊：想吃「粗粗香腸」！他「吻腳」回應曝怪癖　正宮抓姦卻因OO敗訴

▲廖女發現丈夫外遇，氣得報警並找徵信社破門抓姦，事後卻因無令狀搜索被認定證據無效，廖女敗訴。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／台北報導

廖姓人妻發現劉姓丈夫外遇，還看到蔡姓小三傳訊「帶我吃香腸」、「我愛死粗粗了」，氣得她蒐證提告。民事部分，法官判2人須賠廖女60萬元，但刑事部分，劉男主張妻子與不明男子私闖民宅，還強迫攝影是不法行為，床罩、毛毯也是違法扣押，針對廖女提告2人通姦、相姦罪，法官也認為當時的員警並無令狀搜索違反程序，證據無效，判2人無罪。

判決書指出，廖女2016年3月間發現劉男行為有異，偷看手機訊息後發現對方外遇，直到2016年3月趁著劉男帶蔡女密會時，帶人進入拍照蒐證，並讓員警取走現場的床單並送檢，而檢驗結果出爐，上方也確實有劉男與小三的DNA。然而，事後劉男辯稱，他和蔡女只是單純的高爾夫球友，絕對沒有通姦或外遇的行為。

劉男還指控廖女帶人私闖他的住處，期間還壓制他且阻止蔡女穿衣，甚至強行拍裸照，導致他受傷，因此這些證據都屬於違法，不應採用，另外，當天警方所拿走的床單及毛毯也是違法扣押，不應採用，而對於床罩上的精液斑有蔡女DNA，蔡女辯稱，她幫劉男搬家時太累，才嘔吐在床罩上。

然而，台北地院審理時，認為廖女所取得的床單原本就是劉男所使用，上方沾有他的體液非常正常，且事發當天劉男與小三2人被壓制在床上許久，若是在床罩上沾染到2人的體液或細胞組織也不足為奇，因此認為光憑床罩、毛毯很難判定2人有通姦事實，判2人無罪。

案經檢方上訴，廖妻也拿出劉男與蔡女的對話截圖，內容提及，「想念，在床上，我們貪婪的吸吮對方」、「bb...寵壞我了。粗粗...也寵壞我了」、「粗粗...是我的寶貝欸，別跟我搶，我愛死粗粗了...帶我吃香腸」、「我怎麼想起我吻你的腳呢？」對話相當鹹濕曖昧。

高院審理後則認為，廖女所提供的對話截圖時間是2015年9月、10月間，與提告2人通姦的216年3月5日相隔許久，無法以此推斷2人有性關係，僅能證明2人確實超越男女「球友」間的正常關係，另外，雖然2人有被抓到全身赤裸，但證據卻沒有證據能力，也難認定2人犯罪，因此維持一審原判，駁回上訴。

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