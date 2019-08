18歲小媽不知懷孕…意外產女嚇歪　「灌清潔劑+裝垃圾袋」從3樓往外丟

▲女嬰最後仍傷重不治。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/綜合報導

泰國一名18歲的少女意外產下一名女嬰,不知所措的她竟選擇往女嬰的嘴巴強灌清潔劑後,再將嬰兒裝入黑色垃圾袋中,從3樓往公寓外的垃圾桶丟。儘管鄰居發現後立刻將女嬰送醫,但幾天後仍傷重不治,目前這名少女與其男友也被依謀殺罪逮捕。

根據《太陽報》報導,這名住在泰國暖武里(Nonthaburi)的18歲女子Aom向警方坦承,她在不知道自己懷孕的狀況下,在自家浴室產下一名女嬰,因為害怕被家人與男友發現,索性強灌女嬰廁所清潔劑後,將她裝到黑色垃圾袋中,再將垃圾袋從3樓住家往公寓外的垃圾桶丟。起初Aom還否認犯案,直到警察調出監視器,並進行DNA檢測後,她才坦承犯案。

Aom表示,她真的不曉得自己懷孕,只是在上廁所的時候感覺到下腹被擠了一下,結果就生下一名女嬰,「我太害怕被發現了,所以隨手拿起旁邊的清潔劑倒在嬰兒臉上、嘴巴裡,把他裝進垃圾袋丟掉後,再迅速把浴室內的血跡清乾淨。」雖然女嬰在很短的時間內被鄰居發現,但最後仍回天乏術。

Aom的23歲男友堅稱他完全不知道這件事,「Aom只叫我幫他買條毛巾,我回來之後只有感覺到她好像很累,並沒有其他異狀。」泰國警方日前也帶著他們回到公寓進行犯罪模擬,並將兩人以謀殺罪逮捕。

