18歲小媽不知懷孕…意外產女嚇歪　「灌清潔劑+裝垃圾袋」從3樓往外丟

▲女嬰最後仍傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名18歲的少女意外產下一名女嬰，不知所措的她竟選擇往女嬰的嘴巴強灌清潔劑後，再將嬰兒裝入黑色垃圾袋中，從3樓往公寓外的垃圾桶丟。儘管鄰居發現後立刻將女嬰送醫，但幾天後仍傷重不治，目前這名少女與其男友也被依謀殺罪逮捕。

根據《太陽報》報導，這名住在泰國暖武里（Nonthaburi）的18歲女子Aom向警方坦承，她在不知道自己懷孕的狀況下，在自家浴室產下一名女嬰，因為害怕被家人與男友發現，索性強灌女嬰廁所清潔劑後，將她裝到黑色垃圾袋中，再將垃圾袋從3樓住家往公寓外的垃圾桶丟。起初Aom還否認犯案，直到警察調出監視器，並進行DNA檢測後，她才坦承犯案。

Aom表示，她真的不曉得自己懷孕，只是在上廁所的時候感覺到下腹被擠了一下，結果就生下一名女嬰，「我太害怕被發現了，所以隨手拿起旁邊的清潔劑倒在嬰兒臉上、嘴巴裡，把他裝進垃圾袋丟掉後，再迅速把浴室內的血跡清乾淨。」雖然女嬰在很短的時間內被鄰居發現，但最後仍回天乏術。

Aom的23歲男友堅稱他完全不知道這件事，「Aom只叫我幫他買條毛巾，我回來之後只有感覺到她好像很累，並沒有其他異狀。」泰國警方日前也帶著他們回到公寓進行犯罪模擬，並將兩人以謀殺罪逮捕。