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偷拍正妹老師！緊身衣秀「前凸後翹」好身材　網暴動：想重讀...

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▲▼國小女老師身材玲瓏有緻。（圖／翻攝自Facebook／Bui Thuy Ngan）

▲國小女老師身材玲瓏有緻。（圖／翻攝自Facebook／Bùi Thuý Ngân）

實習記者賴韻如／綜合報導

記憶中的老師，總是端莊又樸實，不過隨著時代改變，新一代的老師常會打破既定印象。近日一名網友就分享了課堂中的照片，只見一名「仙氣滿滿」的女老師正在教課，還對鏡頭露出甜美微笑，而她身穿的緊身連身裙顯現出的「完美身形」更是引人注目，讓不少網友以及地方爸爸暴動狂喊「好想去陪讀喔！」

在越南網路廣為流傳的這張老師照，近日被分享至臉書《爆廢公社》中，從照片中可以看到，這名來自越南的國小女老師有著一頭俏麗短髮，皮膚相當白皙，且臉蛋清秀，當時穿著一身較貼身的綠色越南傳統服飾，堅挺的胸型以及玲瓏有緻的身材顯現的一覽無遺，她更於另一張照片中露出「仙女般」的微笑，讓人看得目不轉睛。

這張照片曝光後，立刻引來大批網友展開肉搜行動，最後女老師的身分也被起底，原來她是名為Bùi Thuý Ngân，今年才28歲，在越南河內「Trường Tiểu học Tân Định」小學擔任一年級的老師。據悉，Bùi Thuý Ngân已經有超過5年的師資，因為溫柔且具有教學熱忱，深受學生喜愛，她也常常於個人頁面上分享自己出遊的美照，讓網友們大飽眼福。

許多網友以及「地方爸爸」都十分羨慕這些國小學生，有一位這麼漂亮的老師，紛紛留言表示，「麻豆等級的老師」、「好希望也能遇到這種正妹老師」、「想重讀小學...」、「別的小孩的老師，總是不會讓我失望！」「真的願意陪讀」、「現在學生真幸福」、「必須讓我的兒子轉學到這所學校！」

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