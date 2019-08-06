姊弟戀懷疑老婆外遇被拒見　老公賭氣脫衣坐路中央遭撞死

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

泰國春武里府26歲的男子坦亞威與比自己年長的瓦莎娜結婚，但他老是擔心妻子會外遇，雙方因此吵了一架，他見不到妻子乾脆跑去喝酒解悶，接著坐在路中央發酒瘋，沒想到卻被撞死。其他駕駛無奈地說，「死者當時坐在路中央，我才剛準備大喊提醒，就聽到喇叭聲，接著他就被撞了。」

在網路上公開的新聞片段中，坦亞威最後的身影是光著上半身坐在路中央，他用左手撐著臉頰，盤腿席地而坐，胸部以上的部位因為車燈的關係，亮到幾乎看不清楚，可見當時他與車子的距離有多近。

▲其他路過駕駛還來不及開口提醒坦亞威，就看到他被其他車輛撞上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文所提車輛無關）

根據泰國《Khaosod》報導，坦亞威被撞到頭骨、手臂骨折，在現場留下大灘血跡，送醫急救仍宣告不治；由於一開始警方不清楚死者的身分，詢問附近居民，這才知道原來他是因為與老婆發生爭執，才會賭氣坐在路中央，沒想到真的因此喪命。

妻子瓦莎娜接到通知趕往現場，看到正在急救中的丈夫忍不住跪地痛哭。兩人的親屬透露，坦亞威的年紀比瓦莎娜小，喝了酒就性格大變，結婚後還常常懷疑妻子外遇，小倆口為此吵了很多次架，這次女方不堪其擾躲回娘家，拒絕與他見面，結果再次相見卻已經天人永隔。

一名目睹車禍過程的駕駛向泰媒聲稱，他開車過去看到坦亞威坐在路中央，擔心可能會發生危險，於是拿出手機準備拍照，同時開口提醒，沒想到話都還沒說出口就聽到刺耳的喇叭聲，接著人就被另外一輛閃避不及的車撞上。

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