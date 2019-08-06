快訊／宜蘭騎士飛車搶走金項鍊　警擴大圍捕中

記者游芳男／宜蘭報導
宜蘭夜晚不平靜！6日晚7時30分許，宜蘭員山鄉同樂村永同路2段，穿紅色上衣搶匪，騎機車尾隨老婦人搶走婦人金項鍊後，逃逸無蹤，宜蘭警分局已鎖定特定對象，正擴大追捕中。
宜蘭警分局調查，6日晚7時30分許，一名搶匪在宜蘭員山鄉同樂村永同路2段，尾隨一名老婦人並搶走婦人身上金項鍊後，是往員山同樂村方向逃逸，所幸被搶的老婦人並未受傷，但受了不少驚嚇。警方目前是已通報宜蘭各警分局進行圍捕。
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記者游芳男／宜蘭報導
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宜蘭警分局調查，6日晚7時30分許，一名搶匪在宜蘭員山鄉同樂村永同路2段，尾隨一名老婦人並搶走婦人身上金項鍊後，是往員山同樂村方向逃逸，所幸被搶的老婦人並未受傷，但受了不少驚嚇。警方目前是已通報宜蘭各警分局進行圍捕。
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