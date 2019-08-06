燿華電子4死重大工安意外　總經理、總工安室處長2人無罪

▲燿華電子宜蘭廠（如圖）2017年4死重大工安，總經理、總工安室處長2人獲判無罪。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

燿華電子宜蘭廠2017年6月26日發生4死重大工安慘劇，總公司總工安室胡姓處長業務過失致人於死罪被起訴，許姓總經理違反勞動檢查法被起訴。宜蘭地方法院6日審結，因胡男已盡職業安全衛生管理計畫及訓練等職責，而許男因職安署停工處分文義不明確，判2人及公司無罪，全案可上訴。

判決書指出，2017年6月26日上午，燿華電子宜蘭廠員工簡姓、許姓員工，及環工部環二課林姓副工程師林，受環工部環二課許姓課長指派，進行廠區廢水處理廠慢混槽共通管封管作業時，簡男不慎將封管用之管帽掉落至槽內。

同日上午9時許，簡男及許男要進入槽內撿掉落的管帽時，簡男未先架設抽風設備換氣及未檢測氧氣、硫化氫濃度符合標準否，也未配戴安全帶、安全帽、呼吸器及其他必要的防護具的情形下，直接架梯進入槽內。

因簡男撿拾管帽時攪動槽底淤泥，致原融於水的高濃度硫化氫逸散空氣中，簡男吸入高濃度硫化氫而嗆傷昏迷失能，溺入槽內尚未排乾的污水中。

在場的許男、謝男兩員工因事態緊急，也未先架設抽風設備未先檢測氧氣、硫化氫濃度，也未配戴安全帶、安全帽、呼吸器及其他必要的防護具的情形下，先後爬梯進入槽內要救簡男，兩人也吸入高濃度硫化氫而嗆傷昏迷失能，也不幸溺入槽內尚未排乾的污水中。

當時在旁課長許文賢帶領股長謝維恩，也無任何防護要入槽救人，均也嗆傷昏迷失能溺入槽內。控制室的吳姓工程師察覺異狀，向管理高層通報，找來路過賴姓、游姓工程師協助，賴男走進廢水槽也昏厥不醒，游男在槽外受傷。

槽內昏迷的5人雖被緊急救出送醫，僅賴男被救活下來。

▲▼消防員著裝備搶救燿華電子宜蘭廠2017年墜入化學池的工人。（資料照／宜蘭消防局提供，下同）

發生重大工安，總公司總工安室胡姓處長業務過失致人於死罪被起訴，許姓總經理違反勞動檢查法也被起訴。全案宜蘭地方法院6日下午宣判，燿華公司、胡姓處長及許姓總經理全都無罪。

合議庭法官認為，胡姓處長在2016及2017年間，均有已盡他就在職員工，實施職業安全衛生管理計畫及訓練的職責，且胡男在總公司辦公，無法同時監督及執行土城廠與宜蘭廠的突發狀況，現場突發事件理應由由各單位現場負責人具體應變，判胡男無罪。

許姓總經理違反勞檢法無罪部分，法官認為，職安署的停工命令，僅限地宜蘭廠事發水槽，非明確記載宜蘭廠全廠區皆不得處理生產流入廢水，停工處分文義不夠明確。