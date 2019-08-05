想拿來回香港雙人機票等大獎嗎？　在宜蘭情人節「喊聲」就有

▲▼宜蘭童玩園區內2019宜蘭情人節鵲橋，5日點燈，滿滿七夕浪漫情。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

想要來回香港雙人機票等大獎，來宜蘭情人節「喊聲」就讓你拿！2019年宜蘭情人節活動，7日在童玩園區浪漫登場5天，高潮的「真情告白～大聲說出我愛你」互動活動， 設置了吶喊噴泉，以吶喊分貝高低反應噴泉的高度，音量愈高、水柱反應噴出最高，就有台北-香港來回機票共2張等大獎送你。

7日至11日的2019宜蘭情人節，以「說,我愛你」為主題，搭設長139米、寬3.99米唯美夢幻的七夕光廊鵲橋，結合童玩藝術節的童趣歡樂與情人節的甜蜜元素，讓民眾一起雙遊童玩節與情人節。

宜蘭縣政府表示，宜蘭情人節與童玩節都在冬山河親水公園，7日七夕情人節當天不販售童玩星光票，4點後開放民眾免費入園，8月8日-8月11日晚上7點後，開放民眾免費入園，邀請全國民眾漫步在浪漫柔美燈光下，一同共度這幸福甜蜜的宜蘭情人節，

而8/7-8/11「2019宜蘭情人節」與您相約冬山河畔「」《真情告白~情意比聲長》」互動比賽活動時間是：8/7（三）21：30-22：30，8/8-8/11（四-日）20：00-22：00。

▲▼宜蘭情人節喊聲「說，我愛你！」你的水柱最高（圖中），就送你香港雙人機票。（圖／游芳男攝，下同）

比賽規則：（每日僅接收30組報名，請把握報名機會）

1、參賽者對另一半（大喊）說「我愛你」，（提示：大聲喊,拉長音,水柱噴越高，就可得高分)，參加獎：每組可得LED玫瑰花一朵。

2、第一回合比賽水柱高度如有相近或爭議者將由主持人決定列入第2回合，進行拉長音計秒數比賽勝負，越長音者得勝，比賽中全程錄影。

3、比賽結束後，歡迎民眾揪另一半一起上台並對另一半大喊「我愛你」,參加者每組贈送一朵LED花（每日限量100朵,送完為止。）

每日獎項：

8/7（三）：第1名可獲得台北-香港來回機票共2張。

8/8（四）：第1名及第2名可獲得煙波大飯店（宜蘭館）平旺日住宿券共1張。

8/9（五）：宜蘭力麗威斯汀度假酒店平日住宿券各1張。

8/10（六）：宜蘭力麗威斯汀度假酒店平日住宿券共1張。

8/11（日）：第1名獲得礁溪老爺酒店平日住宿券1張，第2名獲得宜蘭力麗威斯汀度假酒店平日住宿1張。

宜蘭縣政府更邀請在地業者推出情人節優惠方案，用諧音命名，有一生一世$1314、愛你久久$2099、愛我久久$2599、生生世世$3344、就是愛你$9420、愛你一萬年$1314等住宿優惠，還有愛久久情人餐$299、我愛你情人餐$520、相約久久久$999等餐飲優惠，希望前來參加活動的情人們也能有浪漫燭光晚餐及甜蜜夜晚。