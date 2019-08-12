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普丁「皮衣＋摩托車」奔馳克里米亞　嘸甩6萬人怒吼選舉不公

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▲▼俄羅斯出現抗議市議會選舉不公大規模示威。（圖／翻攝自Интересная Москва）

▲普丁身穿皮衣勁裝騎摩托車。（圖／翻攝自Интересная Москва）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁10日到克里米亞（Crimea）參加夜狼俱樂部（The Night Wolves）舉行的摩托車盛會，身穿一身皮衣勁裝，親自騎著傳奇雙載摩托車（Ural Motorcycle）進場，現場氣氛非常歡樂。但是，與此同時，莫斯科6萬人走上街頭，抗議選舉不公，要求總統下台。烏克蘭政府也抗議主權被侵犯。

▲▼普丁到克里米亞參加夜狼俱樂部的摩托車盛會（圖／路透）

▲普丁抵達克里米亞，參加夜狼俱樂部的摩托車盛會。（圖／路透）

普丁騎摩托車載著2個人，與野狼俱樂部主席札爾多斯坦諾夫（Aleksander Zaldostanov）一起進場，立刻成為全場焦點，面帶微笑配合簇擁而上的民眾自拍。他在活動現場的演講上，稱讚摩托車俱樂部是俄羅斯年輕人的最佳典範，「我很開心看到大家，你們能夠堅持延續10年以來的傳統，真的是一件很好的事。」

▲▼普丁到克里米亞參加夜狼俱樂部的摩托車盛會（圖／路透）

▲普丁與粉絲自拍合照。（圖／路透）

綜合外媒報導，野狼俱樂部是一個死忠支持普丁的摩托車愛好團體，每年在克里米亞半島最大城賽瓦斯托波爾（Sevastopol）舉辦慶祝活動。

烏克蘭政府對此表示，莫斯科當局和俄羅斯官媒非常「可悲」，想要把普丁的克里米亞之旅，塑造成俄羅斯領導人的例行公事。外交部長說，「這是針對烏克蘭主權明顯的侵犯。」

▲▼要求「公平選舉」，5萬俄人再戰街頭。（圖／路透）

▲俄羅斯民眾抗議選舉不公。（圖／路透）

根據了解，普丁在克里米亞騎摩托車的同時，莫斯科有6萬人走上街頭，抗議政府排除反對派候選人登記參加9月地方選舉。部分示威人士在未獲官方授權的情況下，試圖進入總統行政大樓，造成數百人遭到逮捕。

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關鍵字：普丁,烏克蘭,克里米亞,夜狼,機車,摩托車

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