「學‧森林」森林環教工作坊　招募各路有志人馬！

▲森林環教工作坊備受期待的教案「溪遊水世界」，確定捲土重來。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東自然教育中心將於9月24-25日再次舉辦「學‧森林」森林環境教育課程實務工作坊！2018年備受期待的教案，卻因為天候因素被擱置的「溪遊水世界」，這次確定捲土重來，再搭配另外兩堂精心挑選的課程，肯定給學員滿滿收穫。名額只有32位，報名要快。

羅東林管處表示，2018年林務局把下轄8個自然教育中心多年來的林業課程精華凝結薈萃，出版了「學‧森林」森林環境教育課程彙編，也舉辦了第1屆的「學‧森林」森林環境教育課程實務工作坊，教導在森林中操作的教案。

▲學森林彙編課程實際操作，讓學員當個森林人。（圖／羅東林管處提供）

現在第2屆將熱鬧開辦啦！歡迎報名一起「學森林」！學習如何將森林融入在環境教育課程當中，學習認識森林與環境永續的議題，學習經由課程的實作演練，熟悉操作與應用方式，成為帶領更多學員加入「學森林」的環教種子。

而這次開班的好消息，是2018年備受期待的教案，卻因為天候因素被擱置的「溪遊水世界」，這次確定捲土重來，再搭配另外兩堂精心挑選的課程，肯定給學員滿滿收穫。

「學‧森林」森林環境教育課程實務工作坊8月13日在林務局山林悠遊網開始報名，網址

https://recreation.forest.gov.tw/

，持續推廣價每人1千800元，首次參加者可獲得林務局提供「學‧森林」森林環境教育課程彙編乙套（定價1千280元）課程教材，完成課程後將頒發森林環境教育之種子教師證書乙份。名額共32位，額滿為止。活動詳情請參考羅東自然教育中心部落格（http://luodong-net.blogspot.com）

或電（03）954-0823洽詢。