不鏽鋼籃網傷人！國中籃球校隊蓋火鍋　無名指割傷縫26針

▲宜蘭一國三生打籃球蓋火鍋，無名指被不鏽鋼籃網割傷縫26針。（圖／宜蘭縣議員林麗提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名國三籃球校隊男生，在宜蘭運動公園籃球場與同學們打籃球，跳起來打火鍋，不料右手勾到不鏽鋼籃網，造成右手無名指割傷，當場鮮血直流，到陽明醫院就醫縫了26針，手指目前是復健中。縣議員林麗等人是強烈要求縣府全面檢修各不鏽鋼籃網，及評估全面更換無結網。宜蘭教育處表示，除將全面檢修宜蘭運動公園內各籃框網面，另將儘速評估是否全面更換無結網之可行性。

民進黨宜蘭縣議會黨團林麗等人，6日近中午開記者會表示，中華國中籃球隊員畢業生陳同學，8月3日晚上7點在宜蘭運動公園籃球場（靠近網球場跟田徑場最旁邊）打球時，陳男跳起來要打火鍋，右手不慎勾到不鏽鋼籃網，造成右手無名指割傷，鮮血直流，前往陽明醫院就醫，縫了26針。

▲▼宜蘭體育場人員撤下傷人的不鏽鋼籃網。（圖／宜蘭縣議員林麗提供，下同）

林麗指出，一般籃框的材質多為鐵框或不鏽鋼，固定球網方式禁用金屬勾環，需以平順且不割手為原則，標準比賽籃球場皆用棉質無結網，且禁用金屬鐵網。

因此，請宜蘭教育處全面檢視縣內設置之籃球場，其球網是否採用無結網，以保障使用者或比賽選手的安全。

▲民進黨宜蘭縣議會黨團林麗（左1）等人要求全面檢修不鏽鋼籃網。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭教育處表示，5日下午與學生家長聯繫後，由處長王泓翔率體育場管理單位至陽大醫院探視慰問陳男，另初詢陳男事發經過後，將協助向保險公司申請理賠。

宜蘭教育處指出，宜蘭運動公園籃球場有10面球場、20個籃框，目前使用不鏽鋼籃網20餘年，經多年來民眾使用之下，籃網不易損壞，亦節約公帑支出，民眾多習慣進籃時之聲響。

而宜蘭運動公園體育場管理單位每日皆有派員不定時巡檢，若有發現不明原因導致設備不完整或是損壞等情形，將會派員立即處理修復，如設備發生嚴重毀損情形則會以短期公告通知，預防及提醒民眾使用。

但宜蘭運動公園是戶外開放民眾使用之場域，故平日假日使用民眾人數皆多數，於設備維護上管理不易。

另查詢相關規定，籃球場設備中籃框設置標準規格，主要係針對固定球網方式禁用金屬勾環，須以平順且不割手為原則，目前宜蘭運動公園內籃球框網使用不鏽鋼籃網並未違反規定。

教育處表示，發生民眾意外受傷情形，適逢縣內國中小學校8月暑假期間，目前將請體育場管理單位全面檢視宜蘭縣運動公園內各籃球場的籃框網面是否有接合不平順之情形，會立即進行修復，另將儘速評估是否全面更換無結網之可行性。