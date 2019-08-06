「小三通」沒喊停！林筱淇轉述上海官員：暫停自由行應該不會太久

▲楊鎮浯說，小三通是兩岸共同努力的成果。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

外傳大陸9月起將停止陸客透過「小三通」來台，陸委會表示向航運、旅遊業多元管道了解「均無此訊息」。此外，金門縣長楊鎮浯、金門縣觀光處也出面闢謠，未收到小三通9月1日要停止的跡象與消息，外界不必多加猜測。另外，台中市政府觀光旅遊局長林筱淇5日到上海推廣赴台遊，也轉述上海文旅局官員說法，「暫停自由行應該不會太久」。

大陸文旅部日前公告指出鑑於「當前兩岸關係」，決定2019年8月1日起暫停47個城市居民來台自由行的通行證申請及核發。然而5日卻又傳出大陸9月起暫停陸客透過小三通來台。此消息一出，各方出面闢謠，包含陸委會、金門縣長楊鎮浯、金門縣立委陳玉珍、福建省台辦等。

不過，即使限縮陸客令實施，台中市政府觀光旅遊局5日仍按計畫到上海推廣赴台遊。局長林筱淇指出，上海官員在談到暫停陸客自由行一事時表示，應該不會持續太久，讓許多人鬆一口氣；而在談到台中、上海直航的議題，以及「2020台灣燈會」合作事宜，上海都表達了積極的意願。

林筱淇率領台中當地旅遊業者拜訪上海市文化和旅遊局官員，在4日至7日的行程裡，還會與中國旅遊業者接洽，包括春秋航空、吉祥航空、攜程網。

她指出，台中市政府去「上海推廣赴台遊」一事已規劃好幾個月，臨行前卻突然遇到陸客自由行暫停。不過上海方面還是歡迎台中市政府觀光旅遊局到訪，並對於願意跨出這一步，給予正面肯定。

▲台中市觀旅局長林筱淇。（圖／記者鄧木卿攝）



此外，為了因應大陸限縮陸客來台，政府推出擴大國旅秋冬旅遊補助計畫，預計於下週提出第二波方案。交通部長林佳龍裁示，原先離島加碼優惠將增列小琉球、綠島及蘭嶼，另外也請交通部研議花東旅遊的交通優惠措施。

而針對增加國際觀光客的部分，林佳龍裁示，請交通部民航局多鼓勵並協助國內航空公司，針對新南向的國家，開拓包機直航的客源，提高東南亞國家人民來台旅遊的便利性及動機。關於東南亞國家簽證放寬問題，則待行政院召開跨部會的研商會議。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者宋良義攝）