傳福建停發小三通簽證　金門業者嘆：沒道理一刀切

▲金廈小三通客船。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、魏有德／福州 – 台北 連線報導

近期大陸暫停陸客赴台自由行，外傳金廈小三通也將於9月起停發簽證。對此，金門旅遊業者表示，之前有傳聞小三通會受到大陸赴台旅遊政策影響，但最近假消息很多，「傳聞就是傳聞，也沒有人跳出來證實，尤其金馬等地一直都是走在政策前先行先試的示範點，沒道理一刀切。」

▲大陸五一假期，4000陸客湧入金門。（資料圖／金門縣政府提供）

業者私下透露，近期業內有「團客比例限縮」的消息，但沒聽說要暫停小三通。目前金廈小三通的G簽（自由行）已暫停發放，但暑期檔團客簽證（L簽）早已辦妥，時效也有三個月，七、八月份赴金門旅遊暫未受影響，估計得等到九月開學進入市場淡季後，才會慢慢發酵。

▲陸客循小三通赴金門旅遊。（資料圖／金門縣政府提供）

業者坦言，雖然暑期旺季仍有不少大陸團至金門旅遊，但多數商家已準備從9月開始「度小月」，團客進出數量則保持觀望態度。對於自由行簽證的暫停，首當其衝的便是當地民宿及電動車出租業者，至於專營紀念品的連鎖便利商店，更是受到不小影響。

對於未來金廈小三通的影響層面，業者提到，小三通至今已將近20年，金馬等地一直都是走在政策前「先行先試」的示範點，沒道理一刀切，「如果連團客也不讓去金門，對金馬而言也會遭受很大損失，也不利於兩岸民間交流發展。」

對於「小三通將停發簽證」這項傳言，經《ETtoday新聞雲》記者向大陸福建省、福州市及廈門市台港澳辦公室及台灣辦公室詢問後，相關單位均表示不知情、沒聽說過。

