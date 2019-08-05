國旅秋冬遊第二波補助下周出爐！　研議增加「花東交通優惠」

▲交通部祭出秋冬遊國旅補助，除離島加碼納入小琉球、綠島及蘭嶼外，也可望新增花東交通優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

因應中國大陸限縮陸客來台，政府推出擴大國旅秋冬旅遊補助計畫，預計於下周提出第二波方案。交通部長林佳龍裁示，原先離島加碼優惠將增列小琉球、綠島及蘭嶼，另外也請交通部研議花東旅遊的交通優惠措施。另針對東南亞國家簽證放寬問題，則待行政院召開跨部會的研商會議。

交通部觀光局5日下午向交通部長林佳龍簡報相關內容，據轉述，林佳龍在會中裁示，關於自由行旅客住宿優惠的「離島加碼」每人多優惠一次，從原僅限金門、馬祖、澎湖，預計將比照春遊，增列小琉球、綠島及蘭嶼三離島，以加強對屏東及東部等地區觀光產業的提振效果。

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▲林佳龍指示交通部在國旅及增加國際觀光客上，應投入更多努力。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍也特別提到，要提振花東地區的觀光，可參考《花東地區發展條例》，特別是該條例第11條「花東地區應建設完善的公共運輸網路......，提供安全、便捷、友善、可靠、舒適之運輸服務。」的立法精神，對赴花東旅遊的交通研提優惠措施，將由交通部政次黃玉霖另召集會議研商。

▲秋冬遊第二波補助方案下周出爐，交通部研議赴花東旅遊的交通優惠措施。（圖／台東縣政府提供）

除了國旅之外，針對增加國際觀光客部分，林佳龍裁示，請交通部民航局多鼓勵並協助國內航空公司，針對新南向的國家，開拓包機直航的客源，提高東南亞國家人民來台旅遊的便利性及動機；另一方面，他也請觀光局研議，是否能對港澳地區旅客來台觀光，提出適當的鼓勵措施。關於東南亞國家簽證放寬問題，則待行政院召開跨部會的研商會議。

關於第二波方案涉及跨部會的獎助與提振觀光計畫，林佳龍提醒，除了可行性及效益評估之外，也要務實地針對執行面來做好把關，不要複雜到難以執行，也造成地方政府及業者的過度行政負擔或衍生的弊端；且仍尚待相關部會研提及行政院召開研商會議討論，才能確定。