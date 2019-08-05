快訊／陸客來台禁令再加碼！9月1日起小三通全面停航

▲小三通示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡玟君／台北報導

中國大陸繼祭出停發陸客來台自由行通行證與限縮團客來台後，現在進一步傳出消息，將全面停航小三通，中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁證實，目前已有收到消息，預計從9月1日起就會停航，一旦停航，預計將擴大對台觀光影響。但目前大陸官方尚未證實。

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▲五通碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

據移民署統計資料，一月份小三通台灣旅客計8萬8767人次，較去年同期7萬6717人次，增加1萬2050人次，成長15.71%；大陸旅客計6萬6903人次，較去年同期4萬9539人次，增加1萬7364人次，成長35.05%，外籍旅客計3171人次，較去年同期2803人次，增加368人次，成長13.13%。

大陸旅客中，入境計3萬2349人次，較去年同期2萬3405人次，增加8944人次，成長38.21%；其中又以落地簽方式入境計5971人次，與去年同期3405人次，增加2566人次，成長75.36%。

▲陸客多利用小三通當日往返。（圖／記者蔡紹堅攝）

108年一月份小三通入出境旅客計15萬8841人次，比去年同期12萬9059人次，增加2萬9782人次，成長23.08%。對此，金門縣政府指出，近年來大陸赴台旅遊持續衰退，金門是少數逆勢成長的例子，但人流雖多，卻多日當天往返，沒有達到住宿及消費的目的。

▲小三通傳出9月起全面停航。（圖／記者蔡紹堅攝）

台灣總統大選將近，大陸官方7月底以兩岸政治情勢為由，無預警宣布8月起停發陸客來台自由行通行證，讓台灣觀光業者措手不及，之後更進一步宣布將限縮團客來台，漸進式禁令影響台灣觀光。台灣飯店業者估計，自由行陸客不來，預估將少掉70萬觀光人次，團客則將減少超過40萬人次，半年內對台灣觀光將會是正面衝擊，甚至有飯店業者大膽預估：「台灣飯店會倒掉一半」，如今再傳出全面停航小三通，對台觀光影響勢必擴大。