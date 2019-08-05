「堅決維護一國兩制！」一芳台灣水果茶遭負評灌爆　網友：拒喝了

記者趙蔡州／綜合報導

香港市民5日發起罷工、罷課及罷市的「三罷」不合作運動，不過一芳台灣水果茶同日遂在微博發文，除了示威遊行核心區的門市，其餘20間店將在壓力下堅持營業，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」。消息曝光後，一芳在台灣的臉書粉絲團、Google評價立刻被網友灌爆，有人就說「真的非常失望。」

▲一芳台灣水果茶5日在微博發布聲明，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」。（圖／翻攝自微博）

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一芳台灣水果茶5日在微博發布聲明，開頭就直言「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，對於違約門市也將採取解約動作，一芳絕對不允許任何意圖分裂國家的行徑。除了個別政府建議，基於安全考量，位於示威核心區的門市，其餘香港20家門市將在壓力下堅持營業，「堅決反對罷工和暴力。」

▲一芳在台灣的臉書粉絲團也被網友灌爆。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後，一芳在台灣的臉書粉絲團、Google評價立刻被網友灌爆，其中一個貼文原本只有近百則留言，短短3小時內就飆破6400多則留言。有網友說，「請把台灣兩字劃掉，謝謝」、「打著台灣的名號出賣台灣」、「可以關台灣門市，專心中國市場了」、「全面抵制，打著台灣的招牌出賣台灣」、「慢走不送喔」

▲一芳在台灣各地門市的Google評價，也有許多網友留言1星負評。（圖／翻攝自臉書、Google）

此外，記者觀察一芳在台灣各地門市的Google評價，發現也有許多網友留言1星負評。有人說「評價瞬間掉下去，店長驚不驚喜呀，怪總公司吧」、「拒喝跪著搖出來的飲料，要怪就去怪總公司吧」、「一芳的老闆不值得台灣人支持，除了失望還是失望」、「中國水果茶不好意思，我們台灣人喝不起。」