持刀搶劫還囂張嗆警「絕對堵你」　莽男控關3年8個月太重

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子因缺錢花用，去年10月間持刀搶劫一名夜歸的落單女子，逃亡大約10個小時之後被警方查獲，他竟向警員恫稱「又不是沒被關過」、「出來絕對堵你」，一審被依2罪分別判處有期徒刑3年8個月、4個月，但他覺得量刑太重，上訴請求輕判。不過，高雄高分院法官日前審理之後，裁定駁回上訴。

▲陳男持刀搶劫落單女子，還對警員嗆聲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男2024年10月27日凌晨2時許在高雄市林園區一處公園附近，發現一名騎乘機車的落單女子，他竟騎著自己的機車尾隨女子，並在行經文賢南路與西溪路的路口時攔下對方，還拿出摺疊刀揮舞，威脅「妳錢拿來，不然我要殺妳」，但因為女子機警立刻棄車逃離現場，他才沒有得逞。

事發大約10個小時之後，陳男在當地一間小學附近被警員查獲，他一度謊報身分證字號，還嗆警員「給你抓啦，又不是沒被關過，不要讓我被放出來，放出來，你娘XX，林北絕對堵你」、「出來絕對堵你啦，堵你啦，可以吧」。

陳男一審被依犯攜帶兇器強盜未遂罪、妨害公務罪，分別判處有期徒刑3年8個月、4個月，僅妨害公務罪的部分得以易科罰金12萬元。

陳男提出上訴並辯稱，對於強盜未遂、妨害公務等犯行，他均已認罪，也在一審期間與受害女子達成調解，另外與警員達成和解，顯然已經積極彌補過錯，因而希望二審法官能酌情減刑，並從輕量刑。

不過，二審高雄高分院法官認為，經查，一審量刑並無逾越法定範圍，與比例原則相符，沒有偏執一端、輕重失衡等情形發生，而且陳男上訴之後，所犯2罪也沒有量刑基礎明顯變動之情，最終認定他的上訴請求為無理由，裁定駁回。