社會 社會焦點 保障人權

持刀搶劫還囂張嗆警「絕對堵你」　莽男控關3年8個月太重

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子因缺錢花用，去年10月間持刀搶劫一名夜歸的落單女子，逃亡大約10個小時之後被警方查獲，他竟向警員恫稱「又不是沒被關過」、「出來絕對堵你」，一審被依2罪分別判處有期徒刑3年8個月、4個月，但他覺得量刑太重，上訴請求輕判。不過，高雄高分院法官日前審理之後，裁定駁回上訴。

▲▼犯人，無辜者，受害者，人犯，嫌疑犯。（圖／視覺中國）

▲陳男持刀搶劫落單女子，還對警員嗆聲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男2024年10月27日凌晨2時許在高雄市林園區一處公園附近，發現一名騎乘機車的落單女子，他竟騎著自己的機車尾隨女子，並在行經文賢南路與西溪路的路口時攔下對方，還拿出摺疊刀揮舞，威脅「妳錢拿來，不然我要殺妳」，但因為女子機警立刻棄車逃離現場，他才沒有得逞。

事發大約10個小時之後，陳男在當地一間小學附近被警員查獲，他一度謊報身分證字號，還嗆警員「給你抓啦，又不是沒被關過，不要讓我被放出來，放出來，你娘XX，林北絕對堵你」、「出來絕對堵你啦，堵你啦，可以吧」。

陳男一審被依犯攜帶兇器強盜未遂罪、妨害公務罪，分別判處有期徒刑3年8個月、4個月，僅妨害公務罪的部分得以易科罰金12萬元。

陳男提出上訴並辯稱，對於強盜未遂、妨害公務等犯行，他均已認罪，也在一審期間與受害女子達成調解，另外與警員達成和解，顯然已經積極彌補過錯，因而希望二審法官能酌情減刑，並從輕量刑。

不過，二審高雄高分院法官認為，經查，一審量刑並無逾越法定範圍，與比例原則相符，沒有偏執一端、輕重失衡等情形發生，而且陳男上訴之後，所犯2罪也沒有量刑基礎明顯變動之情，最終認定他的上訴請求為無理由，裁定駁回。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日韓調漲軍費
Joeman新女友被起底！29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻
白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破
女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘
應曉薇之女「氣質女神」傳接棒選議員　中正萬華出現三金釵
宜蘭24歲警遭撞最新傷勢曝光　6大科團隊手術搶救
中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面

南投草屯近日發生一起可怕劫車案，一名女子在超商購物時因未將車輛熄火上鎖，遭呂姓犯嫌潛入車內後座躲藏，被發現後搶走女子皮夾內4,800元現金，並劫走女子車輛。警方接獲報案後隨展開追緝，逮捕逃逸的呂姓嫌犯，並查獲其持有依托咪酯煙彈、煙桿及煙油，全案依強盜、竊盜及違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

高雄高分院搶劫

