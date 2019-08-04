反送中示威者「五星旗丟海中」　梁振英懸賞400萬緝兇！

▲「旺角再遊行」3日展開，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港示威者昨（3）日於旺角一帶發起遊行，不過有許多示威者卻脫離預定路線，前往尖沙咀、紅磡等地進行集會，更有人將尖沙咀天星碼頭的五星旗卸下並丟入海中。前香港特首梁振英當天在臉書發文，「我懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格。」

梁振英也稱，應該成立懸賞基金，協助警方緝捕兇手，「我倡議成立懸賞基金，藉反對修訂《逃犯條例》為名的狂徒侮辱國家、衝擊警察、破壞秩序，肆虐香港，必須繩之以法，詳情日後奉上。」

▼梁振英懸賞100萬港幣緝兇。（圖／翻攝自梁振英臉書）

香港中律協創會會長陳曼琪指出，香港特別行政區《國旗及國徽條例》第七條規定，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款及監禁3年。

香港政府則發聲明表示，示威活動期間再次出現暴力行為，有部分激進示威者暴力衝擊警署、破壞汽車、多處縱火等；此外，懷疑有示威者刻意破壞國旗，觸犯《國旗及國徽條例》，「政府對於激進示威者目無法紀，蓄意破壞社會安寧，甚至挑戰國家主權，予以強烈譴責。」

▼示威者燃燒紙板與警方對峙。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，「旺角再遊行」主辦單位表示，活動參與人數大約為12萬人。遊行結束後，仍有示威者逗留現場，並且向警方防線投擲燃燒彈，另有人潑灑汽油；警方隨後便舉起黑旗，並投擲一枚催淚彈驅趕人群。

▼示威者降下五星旗的畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）