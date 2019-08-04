黃大仙凌晨激烈衝突！數百位居民要求釋放示威者　港警發射多枚催淚彈

▲香港尖沙咀、旺角及黃大仙多地發生警民衝突，警方朝示威人群發射催淚彈。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

香港3日展開「旺角再遊行」活動，活動晚間6時宣布解散後，部份示威者不願散去，並且與戒備的港警發生衝突；港警也在晚間9時許開始在尖沙咀、旺角清場。其中，黃大仙地鐵站附近也因為有員警衝入站內拘捕示威者，導致當地數百位居民不滿與警方爆發對峙衝突，警方也對居民施放催淚彈與胡椒噴霧還擊。

綜合港媒報導，尖沙咀及旺角清場後，示威者轉往各處抗議，其中有人在黃大仙警署外集結，並朝警署外牆上塗鴉、拆除監視器。港警3日晚間9時許宣布黃大仙警署報案室暫停服務，其後有大批防暴警察出現在黃大仙地區，截查附近居民並帶走2名帶著口罩、攜帶示威物品的黑衣人，還有1名男子被壓制在地。

▲香港尖沙咀、旺角及黃大仙多地發生警民衝突。（圖／路透社）

警方一度在地鐵站築起人牆，同時不准記者接近拍攝；追捕行動也引發附近居民不滿，除了有大量民眾高呼「黃大仙不歡迎你們」、「香港警察知法犯法」等語，還有數百名身穿便服的居民聚集黃大仙站，組成人牆與警方展開陣地對峙、要求警方釋放遭逮捕的民眾。

港警4日凌晨0時許舉起黑旗後，就朝毫無防護的居民施放催淚彈，0時30分左右再向黃大仙警署聚集的另一批市民發射催淚彈；凌晨1時許雙方衝突越演越烈，衝突也擴大到黃大仙站附近的紀律部隊宿舍，更有疑似紀律部隊宿舍居民與示威者爆發衝突、港警也發射數枚催淚彈。至截稿前，黃大仙居民仍與警方對峙中。