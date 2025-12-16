星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

▲星宇航空今重啟台北－馬尼拉航線。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今重啟台北－馬尼拉航線，提供每日1班早去午回服務，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠，凡購買2026年2月13日前自台北出發的航班，可享1,000元優惠，限量500份。

星宇航空表示，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作的菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到2小時的直飛航程，此次重新啟動台北－馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程。

星宇航空指出，隨著馬尼拉航線回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，旅客在跨國轉機與多城市規劃上能更加便利。

星宇航空表示，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠「『菲』常好玩，說走就走！」，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1,000元優惠。

另外，中華航空歡慶66周年，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線88折起，活動期間購票還可參加抽獎，有機會抽中全球不限航點商務艙來回機票。

華航也說，活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北-宿霧來回未稅價4166元起、台北-曼谷4366元起、台北-新加坡5566元起、台北-高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島6666元起、台北-大阪8866元起等。