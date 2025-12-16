　
星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

▲▼星宇航空今重啟台北－馬尼拉航線。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空今重啟台北－馬尼拉航線。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今重啟台北－馬尼拉航線，提供每日1班早去午回服務，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠，凡購買2026年2月13日前自台北出發的航班，可享1,000元優惠，限量500份。

星宇航空表示，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作的菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到2小時的直飛航程，此次重新啟動台北－馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程。

星宇航空指出，隨著馬尼拉航線回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，旅客在跨國轉機與多城市規劃上能更加便利。

星宇航空表示，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠「『菲』常好玩，說走就走！」，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1,000元優惠。

另外，中華航空歡慶66周年，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線88折起，活動期間購票還可參加抽獎，有機會抽中全球不限航點商務艙來回機票。

華航也說，活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北-宿霧來回未稅價4166元起、台北-曼谷4366元起、台北-新加坡5566元起、台北-高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島6666元起、台北-大阪8866元起等。

12/14 全台詐欺最新數據

ET快訊
高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

雲林又傳禽流感！撲殺5267隻肉鴨　今年已8起...擴大採樣16禽場

面試完1周沒消息　朋友竟勸「直接殺去公司問」！妹子嚇：想絕交

來源是神仙名！網揭「瀏海」超炸冷知識　故宮科普文曝光

氣溫僅4度！太平山莊木棧台結霜　民眾雪白世界喜迎日出

星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

好市多蝦盤「只有蝦尾沒肉」傻眼　網友曝原因

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

「現在專心復健」39歲達比修有是否引退？美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

不怕打斷原對話！ChatGPT對話分支登陸手機版　iOS與Android同步支援

羅志祥演唱會合體DJ SODA 　火辣變電音派對

全台有雨！　連下2天時間曝

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台下2天！　轉雨時間曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

相關新聞

星宇海外高爾夫巡迴賽直飛宮古島　早鳥優惠最高折2000元

星宇海外高爾夫巡迴賽直飛宮古島　早鳥優惠最高折2000元

星宇航空今宣布，「海外高爾夫球巡迴賽」首度直飛宮古島，提供台北出發2026年3月16日至3月19日、台中出發2026年3月17日至3月20日2梯次，4天3夜每人80,900元起，凡於2026年1月11日前報名，可享最高2000元折扣。

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

走進菲律賓的文化與城市風景

走進菲律賓的文化與城市風景

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

星宇航空菲律賓馬尼拉

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台下2天！　轉雨時間曝

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

