民主黨控通俄門遭駁回　法官：美法律保障俄享「主權豁免」

▲民主黨全國委員會主席培瑞斯（Tom Perez）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

民主黨全國委員會指出，川普競選團隊2016年和俄羅斯政府、維基解密（WikiLeaks）共同謀畫影響總統大選，並且對此提起訴訟，但是30日遭法院駁回。曼哈頓地方法官科爾特爾（John Koeltl）表示，案件缺乏關鍵內容，因為俄國受到「主權豁免（sovereign immunity）」原則保護。據悉，民主黨委任律師尚未對此回應。

科爾特爾提到，俄羅斯原應是全案焦點關注，但是由於美國法律有一條「主權豁免」原則，保護外國政府免於訴訟，因此沒有辦法獲知任何反對俄方的指控。他也表示，如果把電子郵件外洩的責任，歸咎到維基解密和川普競選團隊身上，會違反美國憲法第一修正案保障的言論自由與新聞自由，「唯有國家層級的行動才能補救外國政府的敵意行為，包括由行政部門和立法部門施加制裁。」

....vindication & exoneration from the Russian, WikiLeaks and every other form of HOAX perpetrated by the DNC, Radical Democrats and others. This is really big “stuff” especially coming from a highly respected judge who was appointed by President Clinton. The Witch Hunt Ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

川普今（30日）表示，終於可以從民主黨的「騙局」中脫身，「這真的是一件『大事』，尤其當判決來自一位受人尊敬且被柯林頓任命的法官。獵巫行動結束了！」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普競選團隊認為，民主黨的指控過於草率輕佻，應該為此受到懲處。但是科爾特爾拒絕，表示此案在客觀上不合理，不足以告成實施制裁的理由。

綜合外媒報導，民主黨全國委員會（The Democratic National Committee）指出，川普競選團隊2016年時「開心地歡迎俄羅斯的幫助」，與俄方政府、軍隊及情報單位共同謀畫，中傷當時的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），讓選民意向漸漸傾向川普，是一個與莫斯科合作「敲詐勒索」的企業。

民主黨全國委員會主席培瑞斯（Tom Perez）表示，俄羅斯對美國的民主發動全面攻擊，並且在川普競選團隊中找到一個願意主動合作的夥伴，已經構成前所未有的背叛。

▲美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透）

根據了解，民主黨全國委員會的電腦系統2016年選舉期間遭駭客入侵，維基解密又把內容公諸於世。儘管前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對「通俄門」展開長達2年的調查，發現川普競選團隊和俄方多次密切接觸，但是沒有足夠證據顯示他們密謀操控選舉。