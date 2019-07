民主黨控通俄門遭駁回　法官：美法律保障俄享「主權豁免」

▲民主黨全國委員會主席培瑞斯(Tom Perez)(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

民主黨全國委員會指出,川普競選團隊2016年和俄羅斯政府、維基解密(WikiLeaks)共同謀畫影響總統大選,並且對此提起訴訟,但是30日遭法院駁回。曼哈頓地方法官科爾特爾(John Koeltl)表示,案件缺乏關鍵內容,因為俄國受到「主權豁免(sovereign immunity)」原則保護。據悉,民主黨委任律師尚未對此回應。

科爾特爾提到,俄羅斯原應是全案焦點關注,但是由於美國法律有一條「主權豁免」原則,保護外國政府免於訴訟,因此沒有辦法獲知任何反對俄方的指控。他也表示,如果把電子郵件外洩的責任,歸咎到維基解密和川普競選團隊身上,會違反美國憲法第一修正案保障的言論自由與新聞自由,「唯有國家層級的行動才能補救外國政府的敵意行為,包括由行政部門和立法部門施加制裁。」

....vindication & exoneration from the Russian, WikiLeaks and every other form of HOAX perpetrated by the DNC, Radical Democrats and others. This is really big “stuff” especially coming from a highly respected judge who was appointed by President Clinton. The Witch Hunt Ends!