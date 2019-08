德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼：有人要開槍！大人竟全忽略…

▲德州沃爾瑪賣場槍擊,網傳槍手畫面。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國德州艾爾帕索(El Paso Texas)沃爾瑪賣場當地時間3日早上傳出重大槍擊案,槍手持疑似AK-47步槍闖入賣場瘋狂掃射。當時一名小男孩試圖想要告訴大人「有人就要在賣場開槍了!」但卻沒有人相信,直到多人死亡悲劇發生,受到小男孩警告的大人回想起,都感到相當後悔。

根據《澳洲新聞網》報導,該間沃爾瑪賣場因為鄰近多所學校,在開學前夕有不少家長帶著孩子到賣場購買開學用品,21歲主嫌克魯休斯(Patrick Crusius)和另名嫌犯竟趁此時帶著長槍到賣場掃射,截至目前為止已有20死26傷,不少人在經歷槍林彈雨後,站在賣場外心有餘悸,甚至抱著自己的親人痛哭。

▲槍擊發生後,眾人衝出賣場外。(圖/路透)

一名目擊者表示,在掃射開始之前有一名小男孩「他不斷地告訴在場的人,就有人準備要在賣場內開槍」但卻因為年紀太小,沒有人將他的話當作一回事。一名美國士兵奧克立(Glendon Oakly)表示,這名小孩在賣場內的一間體育用品店看到槍手,於是立刻告訴身邊的大人,就在兩分鐘左右就聽到了第一聲槍響。

沒有人知道為何小男孩知道槍手是誰,甚至還會去通知其他人槍手準備大開殺戒。最令人痛心的是,在流出的影片中,可以看到幾乎都是孩子與青少年,眾人聽到槍聲之後奪門而出,無助的神清令人相當心疼。艾爾帕索市長馬戈(Dee Margo)表示,目前所有傷者已被送往醫院,有3名嫌犯遭到拘捕。

Blood needed urgently. Multiple injured transported to various hospitals. Blood donation centers Vitalent Blood Services at 424 s Mesa Hills and 133 N Zaragoza