德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼：有人要開槍！大人竟全忽略…

▲德州沃爾瑪賣場槍擊，網傳槍手畫面。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso Texas）沃爾瑪賣場當地時間3日早上傳出重大槍擊案，槍手持疑似AK-47步槍闖入賣場瘋狂掃射。當時一名小男孩試圖想要告訴大人「有人就要在賣場開槍了！」但卻沒有人相信，直到多人死亡悲劇發生，受到小男孩警告的大人回想起，都感到相當後悔。

根據《澳洲新聞網》報導，該間沃爾瑪賣場因為鄰近多所學校，在開學前夕有不少家長帶著孩子到賣場購買開學用品，21歲主嫌克魯休斯（Patrick Crusius）和另名嫌犯竟趁此時帶著長槍到賣場掃射，截至目前為止已有20死26傷，不少人在經歷槍林彈雨後，站在賣場外心有餘悸，甚至抱著自己的親人痛哭。

▲槍擊發生後，眾人衝出賣場外。（圖／路透）

一名目擊者表示，在掃射開始之前有一名小男孩「他不斷地告訴在場的人，就有人準備要在賣場內開槍」但卻因為年紀太小，沒有人將他的話當作一回事。一名美國士兵奧克立（Glendon Oakly）表示，這名小孩在賣場內的一間體育用品店看到槍手，於是立刻告訴身邊的大人，就在兩分鐘左右就聽到了第一聲槍響。

沒有人知道為何小男孩知道槍手是誰，甚至還會去通知其他人槍手準備大開殺戒。最令人痛心的是，在流出的影片中，可以看到幾乎都是孩子與青少年，眾人聽到槍聲之後奪門而出，無助的神清令人相當心疼。艾爾帕索市長馬戈（Dee Margo）表示，目前所有傷者已被送往醫院，有3名嫌犯遭到拘捕。