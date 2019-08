子彈用完才停止掃射！沃爾瑪賣場無差別槍擊46死傷　川普發推特怒嗆

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪賣場3日遭到血洗,造成至少20人死亡,其中3名罹難者為墨西哥籍。外傳槍手當時走進賣場後,沿著商品架一排排掃射,時間達20分鐘,疑似在子彈用盡才停止射擊。除了沃爾瑪執行長麥克米倫已對此做出回應外,美國總統川普也在推特二度發文,強調沒有任何藉口可以用來正當化奪走無辜人民性命的舉動,這是一種「膽小怯懦」(cowardice)的行為。

▲ 槍手當時進入賣場時,手持長槍。(圖/翻攝自推特)

▲▼ 事發後,除了警方之外,聯邦調查局(FBI)與菸酒槍砲及爆裂物管理局 (ATF)也派員抵達現場,而賣場內的人則是高舉雙手步出戶外。(圖/路透)

綜合CNN等外媒報導,現年21歲槍手克魯休斯(Patrick Crusius)持AK 47步槍闖入賣場掃射,現場槍聲大作,許多當時在賣場裡的人紛紛躲到桌下。根據目擊者證詞,當時有人頭部中彈,且許多顧客都受了傷,身上衣物沾滿血跡。如今現場畫面一一曝光,且根據當地警方首長艾倫(Greg Allen)的說法,兇嫌可能是因為仇恨而發動襲擊。

▲ 許多當時在賣場裡的人紛紛躲到桌下。(圖/路透)

“Hands up! Hands up!”



Videos show people being evacuated from the Cielo Vista Mall in El Paso, Texas amid the mass shooting at a Walmart that killed at least 20 people and left more than two dozen others injured. https://t.co/WG7XeQua9n pic.twitter.com/tyuatkD2up