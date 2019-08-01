美延長「豁免制裁」90天　伊朗與中俄歐發展5核武項目

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，美國將針對伊朗5個獨立核武項目延長「豁免制裁」90天，參與其中的俄羅斯、中國和部分歐洲國家將可以繼續與德黑蘭當局合作，發展研究計畫。據悉，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）大力倡議暫緩制裁，後來被川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支持同意。

梅努欽指出，根據2015年簽訂的核武協議，美國必須在8月1日以前再次暫緩制裁，否則也必須連帶制裁參與項目的中、俄等國家，為了最大利益，應該先延長豁免期限。雖然川普先前表示，要對伊朗做出「最大施壓（maximum pressure）」政策，但最後仍然同意這個提議。

《德黑蘭時報》報導，這5個獨立核武項目內容包括阿拉克（Arak）重水反應爐的修改，更換布什爾（Bushehr）核電站的燃料等等。

▲美國總統川普。（圖／路透社）

綜合外媒報導，白宮中有些幕僚認為，「我們允許原受限制的核武項目繼續發展，但同時也可以透過制裁重挫伊朗的經濟。」但是也有官員指出，川普政府一直以來對於伊朗的政策都是單向且強勢，如今卻一反常態。

《華盛頓郵報》也指出，延長豁免制裁的決策，顯示川普政府內部對於伊朗問題和「最大施壓」政策可能出現意見分歧甚至是緊張關係。

美國保衛民主基金會（Foundation for the Defense of Democracies）執行董事杜波威茲（Mark Dubowitz）說，政府內部對於伊朗問題一直以來都存在不同意見，「有些人想要保留核武協議的元素，當作未來談判的主要框架。有些人認為這是一個有缺陷的協議，只是為伊朗發展核武的耐心鋪路。」他認為，「在最大施壓的脈絡之下，豁免制裁絕對沒有意義。」