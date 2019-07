阿富汗巴士爆炸至少34死17傷…幾乎都是婦孺　當局：塔利班做的！

▲阿富汗百姓遇到炸彈攻擊受傷送醫。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

阿富汗法拉省(Farah province)一輛巴士撞上路邊的炸彈裝置,當場爆炸,已經造成34人死亡,17人受傷。當局指出,乘客大多都是婦人和小孩,死傷人數很有可能持續上修,指控這次攻擊是塔利班所為。根據了解,塔利班目前還沒有出面證實。

#Taliban planted mines kill civilians. A passenger bus hit a roadside bomb, planted by Taliban on Herat-Kandahar highway that resulted in the killing of 34 passengers and wounding 17 others including women and children. All victims are civilians.