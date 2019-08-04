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「地上都是血跟腦」兒子才聽槍響…母倒地死亡　記者講到哽咽

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▲▼美國德州西部艾爾帕索（El Paso）一家沃爾瑪（WalMart）商店發生槍擊。（圖／路透） 

▲警方前往槍擊現場。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國德州西部城市艾爾帕索（El Paso）一家沃爾瑪（WalMart）商店3日發生槍擊。《福斯新聞》（Fox News）記者坦尼（Garrett Tenney）當時前往現場進行報導，一名受害者提到自己的母親死亡，地上都是屍體，可以看見鮮血與大腦；坦尼講述事件時則一度哽咽，他也向受訪者致歉表達哀悼之情。

據了解，坦尼當時來到大規模槍擊現場，他正在尋求目擊者的說法，結果看見一名男子靠在別人肩膀哭泣。記者接著得知，男子的母親在一家人剛來到沃爾瑪後就被槍殺，他跑到前門查看狀況，發現媽媽倒在地上，「他說，母親才剛來到沃爾瑪，他就聽到槍響。」

受訪者描述，地上都是鮮血，是自己這輩子見過最可怕的事情。坦尼在報導的過程中則情緒高漲，雖然他試圖保持冷靜，仍是數度哽咽，他說，槍擊發生時，很多民眾趁著周末來到沃爾瑪購物。

根據警方最新消息，事件造成20死、26傷。21歲的嫌犯克魯休斯（Patrick Crusius）已被逮捕，據悉他當時持有AK47步槍進入超市，另一名目擊者形容，克魯休斯看來非常冷漠，就像在執行任務。

▲▼美國德州西部艾爾帕索（El Paso）一家沃爾瑪（WalMart）商店發生槍擊。（圖／路透）

▲槍擊發生時，顧客躲在桌下。（圖／路透）

沃爾瑪聲明指出，對於槍擊事件感到震驚，「我們替受害者、社區、同事以及急救人員祈禱，正與執法單位密切合作，會適時更新資訊。」

《紐約時報》報導，槍響在當地時間上午11點以前傳來，受影響的地區是人潮眾多的商業區，附近有著購物中心、餐廳等；該家沃爾瑪接近霍金斯大道（Hawkins Boulevard）。

事實上，艾爾帕索近幾個月一直備受關注，許多中美洲家庭來到這個地區，可以說是由西班牙裔族群構成的城市。前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke），也是有意爭取2020總統職位的候選人落淚表示，艾爾帕索是全世界最強大的地區，「我要與我的家人、家鄉在一起。」

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關鍵字：槍擊,沃爾瑪,艾爾帕索,北美要聞

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