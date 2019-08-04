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德州21歲槍手竟是「超激進川粉」　推文寫：西班牙裔入侵！秒衝賣場犯案

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記者陳亭伃／綜合報導

美國德州當地時間3日上午在沃爾瑪賣場發生槍擊案，一名槍手持疑似AK-47長槍掃射，造成至少20人死亡、26人重傷，事態嚴重當地警方立刻在推特上要求民眾盡可能待在屋內。主要槍手現已遭到逮捕，根據警方調查，槍手恐怕是因為「種族仇恨」問題才大肆濫射。

▲▼德州沃爾瑪賣場槍擊，網傳槍手畫面。（圖／翻攝自推特）

▲主嫌被監視器清楚拍下，不排除是因為種族仇恨犯案。（圖／推特）

綜合外媒報導，主要槍手為21歲男子庫魯休斯（Patrick Crusius）住在達拉斯北部郊區。當時庫魯休斯拿著步槍從賣場進入，頭上還戴著耳機跟耳罩，甚至在還沒有進到賣場內，庫魯休斯就已經在場外射殺許多募款的成人與孩童。

▲▼美國德州西部艾爾帕索（El Paso）一家沃爾瑪（WalMart）商店發生槍擊。（圖／路透）

▲現場民眾躲在遮蔽物中，希望可以逃過槍林彈雨。（圖／路透社）

據悉，庫魯休斯似乎是川普的粉絲，在犯案前就已經在推特上提到「西班牙裔入侵德州」作為濫殺案的凱開場白。而他所住的達拉斯，距離案發現場約9小時車程，該地方就有大量的西班牙裔人口。警方在逮捕庫魯休斯時，雙方並沒有駁火，他自動放下武器投降。

艾爾帕索警察局局長艾倫表示，當局認為這起案件與潛在的仇恨犯罪有關，但詳細動機還需要調查。執法部門也有掌握到嫌犯所寫的犯案宣言，將進一步詢問主嫌與另外兩名嫌犯。

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關鍵字：德州槍擊,沃爾瑪,槍殺,少年,AK-47

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