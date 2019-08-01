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南韓邪教囚信徒「狂摑巴掌驅惡靈」打死人　女牧師被判關6年

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▲▼恩惠路堂（Grace Road Church）創辦人申玉珠（圖／翻攝自恩惠路堂官方網站）

▲恩惠路堂（Grace Road Church）創辦人申玉珠（圖／翻攝自恩惠路堂官方網站）

記者吳美依／綜合報導

南韓恩惠路堂（Grace Road Church）創辦人申玉珠29日依暴力、詐欺、虐待兒童等多項罪名被起訴，宣判6年有期徒刑。她2014年將400多人囚禁在斐濟，宣稱要驅逐惡靈，逼信眾接受「打穀場（Ground Threshings）」的公開毆打儀式，還有老翁因此喪命。根據了解，此一教派被南韓社會視為異端，搬到斐濟後卻成功建立商業帝國。

南韓水原地方法院安養分院29日表示，申玉珠以宗教的名義，做出暴力、虐待和恐嚇等違法行為，不可避免地必須接受重罰，「受害者無助地受到集體毆打，不只經歷生理上的折磨、極度恐懼，還有相當嚴重的精神震撼。」據悉，另外5名高級幹部也被判刑。

一位成功逃走的受害者李孝妍（Seoyeon Lee，音譯）說，對於判決結果感到非常失望，「她犯的罪跟刑罰完全不成比例，應該要被關更久。」她也表示，希望斐濟政府採取適當行動，跟恩惠路堂徹底脫離關係。

▲▼ 恩惠路堂牧師申玉珠毆打信徒。（圖／翻攝自YouTube／정수박）

▲申玉珠毆打信徒。（圖／翻攝自YouTube／정수박）

綜合外媒報導，申玉珠傳教預告一場飢荒即將來臨，唯有搬遷到沒有汙染的土地才能度過劫難。但是，信徒們追隨牧師抵達斐濟以後，護照卻全被沒收，被鼓勵互相打巴掌、毆打，不時遭到殘忍虐待，還要為教堂勞動，如果想要離開就會被公然痛毆。

▲▼南韓「恩惠路教會」牧師申玉珠預言，朝鮮半島會發生大飢荒，必須搬到斐濟避難。（圖／翻攝自教會的企業網站）

▲恩惠路堂官方網站。（圖／翻攝自教會企業網站）

根據BBC報導，恩惠路教堂在南韓主流基督教派之中被視為異端，2014年遷移到斐濟以後，在首都蘇瓦（Suva）附近建立起一個商業帝國，利用信徒充當免費勞力，還和當地政府簽下好幾個建設契約，甚至獲頒傑出企業獎。

CNA指出，南韓大約有超過1/4人口信仰基督教或天主教，其中數百萬人屬於極端教派，規模似乎還在持續成長中。一名自稱彌賽亞的宗教領袖，5月時因性侵多名女信眾被處16年有期徒刑。

【相關圖文報導】：7旬翁被打700下「腦出血」喪命　邪教女牧師逼信徒：賞媽媽巴掌
 

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關鍵字：日韓要聞,南韓,邪教,恩惠路堂,斐濟,申玉珠

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