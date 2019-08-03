韓國瑜桃園參香！前議員開車沿途猛揮「民進黨旗」　韓粉氣PUPU手刀衝上前

地方中心／桃園報導

高雄市長韓國瑜日前從國民黨內總統初選出線，將代表藍營角逐2020總統大位，他3日也北上桃園展開參香祈福的一連串行程，吸引不少韓粉到場支持，現場「韓國瑜凍蒜」呼聲不斷，但他在中壢仁海宮外時，卻碰上前議員吳寶玉開車經過，瘋狂揮舞民進黨旗挑釁現場韓粉。

▲韓國瑜桃園行，碰上前縣議員吳寶玉揮民進黨旗挑釁。（圖／記者王亞志攝）

韓國瑜3日展開一連串參香祈福行程，第一站是龜山壽山巖，眾多韓粉一大早便湧入現場等待，現場「韓國瑜凍蒜！」聲浪不斷，他更在眾多人的簇擁下登台發表談話，但之後卻是插曲不斷。

▲陸客夫妻站在韓粉人潮中比倒讚抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

參香行程第二站，在景福宮外有2名自稱是大陸籍來台旅遊的遊客，頻頻對韓國瑜比出倒讚，更稱韓國瑜是「亡國佬」，口中不斷高呼，「打韓國瑜、打韓國瑜」。

但這還沒完，到了第四站中壢仁海宮時，前桃園縣議員吳寶玉開車經過，搖下車窗便一陣狂揮民進黨旗幟，左邊車窗揮完，換右邊車窗。有死忠韓粉當場被激怒，上前準備理論，為韓國瑜的參香行程再添插曲。

▲▼前縣議員吳寶玉揮民進黨旗惹怒韓粉。（圖／記者王亞志攝，下同）

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